Новые документы при смене фамилии

Вопрос: «Какие документы нужно поменять при смене фамилии?»

Бутид Ц.

Вот что нужно заменить, если фамилия изменилась по любой причине: брак, развод или перемена имени по своему желанию.

1. Российский паспорт. Срок замены - 90 дней. Госпошлина составляет 300 руб.

2. Загранпаспорт. Прежний паспорт действителен 6 месяцев после смены фамилии.

Затем для путешествий нужно оформить новый.

Госпошлина:

- загранпаспорт с биометрией: 6000 руб. за взрослого, 3000 руб. - за ребенка до 14 лет

- старого образца: 2000 руб. и 1000 руб.

3. Водительское удостоверение. Срок - до первой поездки за рулем. Госпошлина - 2000 руб. Срок действия нового удостоверения:

- без медосмотра - как у старого

- с медосмотром - 10 лет

4. Документы на машину. СТС нужно оформить новый, а в ПТС - внести изменения. Госпошлина:

- СТС - 500 руб.;

- ПТС - 350 руб.

Также нужно сообщить о смене фамилии страховой компании, чтобы изменили данные в полисе ОСАГО.

5. Полис ОМС. Срок - в течение месяца. Замена через страховую компанию.

6. СНИЛС. Номер остается прежним, но нужно сообщить о смене фамилии -заполнить форму АДВ-2 и передать работодателю или напрямую в СФР.