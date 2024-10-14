В Бурятии скоропостижно скончался бывший главврач и депутат Хурала

Министерство здравоохранения Бурятии сообщило о скоропостижной смерти своего коллеги, бывшего главврача Кяхтинской ЦРБ, заслуженного работника здравоохранения РФ Николая Санжижапова.Как рассказали в Минздраве, Николай Санжижапов родился в 1949 году в селе Большой Луг Кяхтинского района. В 1964 году после окончания 8-летней школы поступил в Кяхтинское медицинское училище. С марта 1968 года работал фельдшером в Большелугской участковой больнице.Отслужив в армии, в 1971 году Николай Санжижапов поступил в Читинский государственный медицинский институт. В 1978 году, после окончания интернатуры, был назначен главным врачом Окино-Ключевской участковой больницы в Бичурском районе.С 1983 года по 1986 год работал главным врачом Мало-Куналейской участковой больницы. С 1986 по 1992 года — главврачом Тарбагатайской ЦРБ. С 1992 года по июль 2014 года - главным врачом Кяхтинской ЦРБ, затем до ноября 2021 года - заместителем главного врача по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.«Общий медицинский стаж Николая Санжижапова составляет более 50 лет. Он был высококлассным руководителем. Во время работы главным врачом Тарбагатайской районной больницы одним из первых в республике разработал и внедрил метод нового хозяйственного механизма труда в системе здравоохранения. Его уход из жизни — утрата для всего профессионального медицинского сообщества», - отметили в Минздраве.Николай Санжижапов неоднократно избирался депутатом. В 1986 году - Мало-Куналейского сельского совета, с 1987 по 1990 годы был депутатом Тарбагатайского райсовета, а затем депутатом Народного Хурала I созыва. В 2003 году его избрали депутатом Кяхтинского райсовета.Награжден медалью «За трудовую доблесть», серебряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». Неоднократно награждался Почетными грамотами Минздрава РБ и Народного Хурала. В 1998 году ему присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».«Авторитет Николая Цырендошиевича, как руководителя был непререкаем, а профессионализм, трудолюбие всегда вызывали самое искреннее уважение. Он всегда был образцом неравнодушного отношения к общему делу, в которое неизменно вкладывал поистине неисчерпаемые запасы энергии, воли и энтузиазма. Николай Цырендашиевич был требователен к себе, к своим коллегам. Пользовался большим уважением среди коллег и населения всего Кяхтинского района», — отзываются о нем сотрудники Кяхтинской ЦРБ.Фото: Минздрав Бурятии