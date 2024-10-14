Общество 14.10.2024 в 14:59

В Бурятии скоропостижно скончался бывший главврач и депутат Хурала

Николай Санжижапов 50 лет отработал в здравоохранении республики
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии скоропостижно скончался бывший главврач и депутат Хурала
Министерство здравоохранения Бурятии сообщило о скоропостижной смерти своего коллеги, бывшего главврача Кяхтинской ЦРБ, заслуженного работника здравоохранения РФ Николая Санжижапова.

Как рассказали в Минздраве, Николай Санжижапов родился в 1949 году в селе Большой Луг Кяхтинского района. В 1964 году после окончания 8-летней школы поступил в Кяхтинское медицинское училище. С марта 1968 года работал фельдшером в Большелугской участковой больнице.

Отслужив в армии, в 1971 году Николай Санжижапов поступил в Читинский государственный медицинский институт. В 1978 году, после окончания интернатуры, был назначен главным врачом Окино-Ключевской участковой больницы в Бичурском районе.

С 1983 года по 1986 год работал главным врачом Мало-Куналейской участковой больницы. С 1986 по 1992 года — главврачом Тарбагатайской ЦРБ. С 1992 года по июль 2014 года - главным врачом Кяхтинской ЦРБ, затем до ноября 2021 года - заместителем главного врача по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

«Общий медицинский стаж Николая Санжижапова составляет более 50 лет. Он был высококлассным руководителем. Во время работы главным врачом Тарбагатайской районной больницы одним из первых в республике разработал и внедрил метод нового хозяйственного механизма труда в системе здравоохранения. Его уход из жизни — утрата для всего профессионального медицинского сообщества», - отметили в Минздраве.

Николай Санжижапов неоднократно избирался депутатом. В 1986 году - Мало-Куналейского сельского совета, с 1987 по 1990 годы был депутатом Тарбагатайского райсовета, а затем депутатом Народного Хурала I созыва. В 2003 году его избрали депутатом Кяхтинского райсовета.

Награжден медалью «За трудовую доблесть», серебряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». Неоднократно награждался Почетными грамотами Минздрава РБ и Народного Хурала. В 1998 году ему присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

«Авторитет Николая Цырендошиевича, как руководителя был непререкаем, а профессионализм, трудолюбие всегда вызывали самое искреннее уважение. Он всегда был образцом неравнодушного отношения к общему делу, в которое неизменно вкладывал поистине неисчерпаемые запасы энергии, воли и энтузиазма. Николай Цырендашиевич был требователен к себе, к своим коллегам. Пользовался большим уважением среди коллег и населения всего Кяхтинского района», — отзываются о нем сотрудники Кяхтинской ЦРБ.

Фото: Минздрав Бурятии
Теги
здравоохранение

Все новости

В Улан-Удэ разыскивают 49-летнюю горожанку
14.10.2024 в 15:45
Жителей Бурятии ждет четырехдневная рабочая неделя в ноябре
14.10.2024 в 15:43
В Улан-Удэ организатор и участники смертельного спарринга получили крупные сроки
14.10.2024 в 15:33
В Бурятии всю неделю будет ветрено и прохладно
14.10.2024 в 15:14
В будущем году отремонтируют еще 25 километров дороги от Улан-Удэ до Читы
14.10.2024 в 15:08
Три двойни родилось за неделю в перинатальном центре Улан-Удэ
14.10.2024 в 15:00
В Бурятии скоропостижно скончался бывший главврач и депутат Хурала
14.10.2024 в 14:59
Три проекта из Бурятии стали победителями Премии событийного туризма
14.10.2024 в 14:57
Старинный колокол передали Улан-Удэнской и Бурятской епархии
14.10.2024 в 14:24
Знакомые голоса заставляют жителей Улан-Удэ отдавать миллионы
14.10.2024 в 14:15
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 октября

Читайте также
Жителей Бурятии ждет четырехдневная рабочая неделя в ноябре
Но сначала надо будет поработать шесть дней
14.10.2024 в 15:43
В Бурятии всю неделю будет ветрено и прохладно
По ночам температура будет опускаться до минус 20
14.10.2024 в 15:14
В будущем году отремонтируют еще 25 километров дороги от Улан-Удэ до Читы
Всего приведут в норму 89 км региональной трассы
14.10.2024 в 15:08
Три двойни родилось за неделю в перинатальном центре Улан-Удэ
Всего на свет появилось 87 малышей
14.10.2024 в 15:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru