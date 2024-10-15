В Бурятии сельчан будут бесплатно возить до столичной больницы и обратно

В Прибайкальском районе Бурятии суд обязал центральную районную больницу организовать транспортировку пациентов с болезнями почек. Являясь инвалидами, им сложно самостоятельно добираться из района в Улан-Удэ на гемодиализ несколько раз в неделю.

- Установлено, что на учете в лечебном учреждении состоят четыре жителя п. Ильинка и с. Таловка, страдающие хронической почечной недостаточностью. Им требуется три раза в неделю рано утром проходить медицинские процедуры гемодиализа в больнице г. Улан-Удэ. Вместе с тем у данных граждан, являющихся инвалидами 1 группы, отсутствует возможность самостоятельно прибыть на общественном транспорте в медцентр к назначенному времени и получить жизненно необходимую заместительную терапию, - рассказали в прокуратуре республики.

В целях восстановления прав инвалидов прокуратура района направила в суд исковые заявления о понуждении центральной районной больницы организовать транспортировку указанных лиц до места получения медицинской помощи и обратно, а регионального министерства здравоохранения — профинансировать указанные мероприятия.

- Прибайкальский районный суд иски удовлетворил. Исполнение решений находится на контроле прокуратуры, - добавили в прокуратуре.

Фото: loon.site