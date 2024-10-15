Общество 15.10.2024 в 09:59

В Бурятии сельчан будут бесплатно возить до столичной больницы и обратно

Профинансировать транспортировку обязали минздрав республики
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сельчан будут бесплатно возить до столичной больницы и обратно

В Прибайкальском районе Бурятии суд обязал центральную районную больницу организовать транспортировку пациентов с болезнями почек. Являясь инвалидами, им сложно самостоятельно добираться из района в Улан-Удэ на гемодиализ несколько раз в неделю.

- Установлено, что на учете в лечебном учреждении состоят четыре жителя п. Ильинка и с. Таловка, страдающие хронической почечной недостаточностью. Им требуется три раза в неделю рано утром проходить медицинские процедуры гемодиализа в больнице г. Улан-Удэ. Вместе с тем у данных граждан, являющихся инвалидами 1 группы, отсутствует возможность самостоятельно прибыть на общественном транспорте в медцентр к назначенному времени и получить жизненно необходимую заместительную терапию, - рассказали в прокуратуре республики.

В целях восстановления прав инвалидов прокуратура района направила в суд исковые заявления о понуждении центральной районной больницы организовать транспортировку указанных лиц до места получения медицинской помощи и обратно, а регионального министерства здравоохранения — профинансировать указанные мероприятия.

- Прибайкальский районный суд иски удовлетворил. Исполнение решений находится на контроле прокуратуры, - добавили в прокуратуре.

Фото:  loon.site

 

Теги
транспортировка инвалиды гемодиализ

Все новости

В Бурятии автомобиль переехал лежащего на дороге пешехода
15.10.2024 в 10:25
В Бурятии сельчан будут бесплатно возить до столичной больницы и обратно
15.10.2024 в 09:59
В столице Монголии городской совет возглавил 39-летний юрист
15.10.2024 в 09:56
В Бурятии школьный автобус врезался в дерево
15.10.2024 в 09:47
Пенсионерка из Бурятии встретила 100-летний юбилей
15.10.2024 в 09:42
Жительница Бурятии получила пять ударов ножом, но смогла спастись
15.10.2024 в 09:33
В Улан-Удэ на кладбище нашли труп бешеной лисы
15.10.2024 в 09:22
Нововведения для школьников
15.10.2024 в 09:00
Фестиваль для молодых музыкантов «UU.SOUND» открыл прием заявок
14.10.2024 в 17:56
Жительница Улан-Удэ после концерта в оперном оказалась в больнице
14.10.2024 в 17:47
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 октября

Читайте также
В столице Монголии городской совет возглавил 39-летний юрист
Его поддержали 39 из 45 вновь избранных депутатов
15.10.2024 в 09:56
Пенсионерка из Бурятии встретила 100-летний юбилей
В день рождения она получила единовременную выплату
15.10.2024 в 09:42
Нововведения для школьников
Что ожидать?
15.10.2024 в 09:00
Жительница Улан-Удэ после концерта в оперном оказалась в больнице
Женщина споткнулась об анкер для рекламной конструкции и получила два перелома
14.10.2024 в 17:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru