Глава Бурятии наградил помощников участников СВО

Алексей Цыденов вручил медали «За заслуги перед Республикой Бурятия» военным врачам, благотворителям и волонтерам, которые помогают участникам специальной военной операции. Торжественная церемония награждения прошла в полномочном представительстве Бурятии в Москве.- Большое спасибо вам за помощь, которую вы оказываете нашим землякам на передовой, ребятам, которые лечатся в госпиталях. Вы помогаете от всего сердца уже не первый год. Вы делаете большое дело. Каждая спасенная жизнь - это чудо, которое достигается покупкой современного снаряжения, умелыми руками врачей, заботой и вниманием волонтеров, молитвами наших лам и священников. С таким тылом нашим бойцам все по плечу! - отметил Алексей Цыденов.- Андрей Пастухов, заместитель начальника 2 управления Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ;- Сергей Хвостов, начальник филиала №8 ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко», подполковник медицинской службы;- Игорь Онницев, главный хирург ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко», полковник медицинской службы, заместитель главного хирурга Минобороны РФ;- Баир Цымпилов, председатель религиозной организации буддистов города Москвы «Московский Дацан «Легшед Даржалинг», член общественного совета Минобороны РФ;- Баясхалан Цыдыпов, основатель регионального общественного фонда поддержки молодежи и развития бурятской культуры «Байкал»;- Аюна Цыдыпова, заместитель председателя Арбитражного суда Москвы;- Марина Донник, президент Фонда помощи нуждающимся «Себи»;- Рада Дамбаринчинова, организатор волонтерской группы «Своих не бросаем»;- Виктор Будаев, руководитель волонтерской группы «Юрта»;- Сэнжэд Будаева, руководитель волонтерской группы «Юрта».Фото: пресс-служба правительства Бурятии