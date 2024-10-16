Общество 16.10.2024 в 11:53

Глава Бурятии наградил помощников участников СВО

В числе награжденных – военные врачи, благотворители и волонтеры
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии наградил помощников участников СВО
Алексей Цыденов вручил медали «За заслуги перед Республикой Бурятия» военным врачам, благотворителям и волонтерам, которые помогают участникам специальной военной операции. Торжественная церемония награждения прошла в полномочном представительстве Бурятии в Москве.

- Большое спасибо вам за помощь, которую вы оказываете нашим землякам на передовой, ребятам, которые лечатся в госпиталях. Вы помогаете от всего сердца уже не первый год. Вы делаете большое дело. Каждая спасенная жизнь - это чудо, которое достигается покупкой современного снаряжения, умелыми руками врачей, заботой и вниманием волонтеров, молитвами наших лам и священников. С таким тылом нашим бойцам все по плечу! - отметил Алексей Цыденов.

Указом Алексея Цыденова медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» награждены:

- Андрей Пастухов, заместитель начальника 2 управления Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ;

- Сергей Хвостов, начальник филиала №8 ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко», подполковник медицинской службы;

- Игорь Онницев, главный хирург ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко», полковник медицинской службы, заместитель главного хирурга Минобороны РФ;

- Баир Цымпилов, председатель религиозной организации буддистов города Москвы «Московский Дацан «Легшед Даржалинг», член общественного совета Минобороны РФ;

- Баясхалан Цыдыпов, основатель регионального общественного фонда поддержки молодежи и развития бурятской культуры «Байкал»;

- Аюна Цыдыпова, заместитель председателя Арбитражного суда Москвы;

- Марина Донник, президент Фонда помощи нуждающимся «Себи»;

- Рада Дамбаринчинова, организатор волонтерской группы «Своих не бросаем»;

- Виктор Будаев, руководитель волонтерской группы «Юрта»;

- Сэнжэд Будаева, руководитель волонтерской группы «Юрта».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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