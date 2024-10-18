Общество 18.10.2024 в 13:42

В Бурятии скоропостижно скончался подполковник полиции

Нордопу Цыдыпову было всего 49 лет
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии скоропостижно скончался подполковник полиции
18 октября на 50-м году жизни в Бурятии скончался подполковник полиции Нордоп Цыдыпов. Как сообщили в республиканском МВД, он занимал пост начальника отделения уголовного розыска Отделения МВД России по Баунтовскому району.

«Вся жизнь Нордопа Алексеевича была ярким примером мужества, профессионализма, верности избранной стезе и беззаветного служения Отечеству. Он отдал службе в правоохранительных органах 28 лет жизни, пройдя путь от оперативника до начальника отделения уголовного розыска», - рассказали в МВД.

Руководство, личный состав и совет ветеранов Министерства внутренних дел выражают глубокие соболезнования родным и близким Нордопа Цыдыпова.

Фото: МВД Бурятии
Теги
полиция

Все новости

В Бурятии начнут обучать будущих госслужащих
18.10.2024 в 14:45
В Бурятии скоропостижно скончался подполковник полиции
18.10.2024 в 13:42
В Бурятии пройдет выступление поющих и знаменитых
18.10.2024 в 13:25
Лесники Бурятии избавляются от неликвидной древесины
18.10.2024 в 12:42
Жителей Бурятии предупреждают о новой схеме кражи аккаунтов Telegram
18.10.2024 в 12:35
Спасшийся в море житель Бурятии не имел права отплывать дальше 5 км от берега
18.10.2024 в 12:28
В Улан-Удэ водитель сбил опору и скрылся
18.10.2024 в 12:24
Жителей Улан-Удэ зовут 19 октября на общегородской субботник
18.10.2024 в 12:21
Организации Бурятии приглашают к участию в конкурсе проектов «Среда возможностей»
18.10.2024 в 12:00
В Улан-Удэ выберут лучших водителей автобусов
18.10.2024 в 11:38
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
В Бурятии начнут обучать будущих госслужащих
В Улан-Удэ откроется филиал РАНХиГС
18.10.2024 в 14:45
Лесники Бурятии избавляются от неликвидной древесины
Ее соберут в кучи и сожгут
18.10.2024 в 12:42
Спасшийся в море житель Бурятии не имел права отплывать дальше 5 км от берега
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники
18.10.2024 в 12:28
Жителей Улан-Удэ зовут 19 октября на общегородской субботник
Также можно будет бесплатно сдать три кубометра мусора
18.10.2024 в 12:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru