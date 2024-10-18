В Бурятии скоропостижно скончался подполковник полиции

18 октября на 50-м году жизни в Бурятии скончался подполковник полиции Нордоп Цыдыпов. Как сообщили в республиканском МВД, он занимал пост начальника отделения уголовного розыска Отделения МВД России по Баунтовскому району.«Вся жизнь Нордопа Алексеевича была ярким примером мужества, профессионализма, верности избранной стезе и беззаветного служения Отечеству. Он отдал службе в правоохранительных органах 28 лет жизни, пройдя путь от оперативника до начальника отделения уголовного розыска», - рассказали в МВД.Руководство, личный состав и совет ветеранов Министерства внутренних дел выражают глубокие соболезнования родным и близким Нордопа Цыдыпова.Фото: МВД Бурятии