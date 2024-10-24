«Чистый воздух» для Гусиноозёрска

Всякий, кто проезжает по кяхтинской трассе мимо Гусиноозерска в эти осенние дни, особенно в вечернее время, невольно обращает внимание на густой смог, который тяжелой тучей висит над нашим городом. И вопрос у них в связи с этим возникает очевидный: почему, имея под боком ГРЭС, самую мощную во всей Восточной Сибири, горожане вынуждены отапливать свои дома низкосортным углем, получая вдобавок ко всему различные заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Как показывают мониторинги, уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Гусиноозерске в течение более десяти лет характеризуется как высокий. Специалисты поясняют, что формирование высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха происходит вследствие : выбросов загрязняющих веществ предприятий по производству, передаче и распределению электроэнергии, пара и горячей воды; котельных промышленных предприятий; печей частных домовладений; влияния автотранспорта; а также естественной запыленности.

Климатические и топографические условия (горно-котловинный рельеф), очень неблагоприятные для рассеивания примесей, способствуют накоплению примесей в приземном слое воздуха.

В связи со сложившейся ситуацией уже много лет жители таких поселков, как Солнечный, Восточный, Мирный, Первомайский и Набережный ставят перед властями всех уровней вопрос о централизованном теплоснабжении. Хорошо знает об этом и руководство Гусиноозерской ГРЭС, но при всем желании реализовать такой проект в одиночку ему просто не под силу.

В настоящее время проблема загрязнения воздуха затрагивает не только Гусиноозёрск, но и многие другие современные города России. Поэтому, в 2019 году в рамках национального проекта «Экология» запущен федеральный проект «Чистый воздух», направленный на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Президент России Владимир Путин большое внимание уделяет реализации данного проекта. Так, в феврале 2024 года, в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию Президент РФ поставил перед Правительством задачу: "В целом по стране объем вредных выбросов в атмосферу должен быть сокращен вдвое. К этой цели будем двигаться поэтапно."

Надо сказать, что Правительством Республики Бурятия и Минприроды РБ успешно реализуются федеральные проекты, входящие в состав национального проекта «Экология», в том числе «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал». Проводится работа по подготовке к реализации на территории Республики Бурятия федерального проекта «Чистый воздух».

Для включения в федеральный проект «Чистый воздух» Гусиноозерска, Министерством природных ресурсов и экологии Республики Бурятия проведены сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха нашего города. В результате этих работ сформированы компьютерные банки данных о параметрах выбросов загрязняющих веществ от промышленных объектов, автотранспортных потоков на городских дорогах (и их участках), источников автономного теплоснабжения и иных объектов. На основе анализа полученных результатов сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха разработаны предложения по сокращению выбросов с целью достижения нормативных концентраций загрязнения воздуха. Проведенные работы одобрены межведомственной комиссией по вопросам загрязнения атмосферного воздуха на территории Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 № 243.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2022 г. № 1852-р г. Гусиноозерск с 1 сентября 2023 г. включен в перечень городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.

Приказом Минприроды России от 31.05.2024 № 339 утверждены сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха города Гусиноозерска. Заключением Роспотребнадзора от 08.04.2024 г. по оценке риска здоровью населения определен следующий перечень приоритетных загрязняющих веществ по г. Гусиноозерску из 8 наименований: хром, диоксид азота, углерод, диоксид серы, углерод, оксид углерода, бензол, формальдегид, взвешенные вещества.

Базовое значение выбросов приоритетных загрязняющих веществ (2020 г.) в г. Гусиноозерске составляет 54 036,47 т, в том числе от промышленности и топливно-энергетического комплекса – 45 279,8 т (83,8 %), частного сектора – 7 914,88 т (14,6%), автотранспорта – 841,79 т (1,6 %).

В настоящее время в Правительство Российской Федерации направлен проект комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Гусиноозерска. В него включены мероприятия по снижению выбросов от объектов коммунальной инфраструктуры, которые планируются к реализации в рамках федерального проекта «Чистый воздух» «Перевод частных домовладений с угольного и печного отопления на централизованное отопление».

План мероприятий включает в себя два этапа.

Первый этап - поселок Первомайский

Здесь для перевода частных домовладений этого поселка с угольного и печного отопления на централизованное, необходимо строительство системы центрального теплоснабжения. Общая стоимость мероприятия составляет 1,14 млрд. руб. В период 2025-2026 гг. из федерального бюджета предварительно предусмотрено выделить на эти цели 1,135 млрд. руб.

При переводе 364 частных домовладений п.Первомайский с печного и угольного на центральное теплоснабжение в период 2026-2027 гг. совокупный объем приоритетных загрязняющих веществ выбросов должен снизиться на 1128,33 т или 2,1 % от базового значения выбросов приоритетных загрязняющих веществ.

2 этап – поселки Восточный, Кедровый и Солнечный

Для перевода частных домовладений этих поселков с угольного и печного отопления на централизованное отопление необходимо:

1) реконструкция существующих централизованных сетей теплоснабжения и ПНС № 3 г. Гусиноозерска. Общая стоимость мероприятия на 2026-2027 гг. из федерального бюджета предварительно предусмотрено 0,76 млрд. руб.

2) строительство системы центрального теплоснабжения п. Восточный, п. Кедровый и п. Солнечный. Общая стоимость мероприятия составят 0,62 млрд. руб. Из федерального бюджета предварительно предусматривается выделить 0,6 млрд. руб.;

При переводе 369 частных домовладений поселков Восточный, Кедровый и Солнечный с печного и угольного на центральное теплоснабжение в период 2028-2029 гг. совокупный объем приоритетных загрязняющих веществ выбросов должен снизиться на 1143,83 т или 2,1 % от базового значения выбросов приоритетных загрязняющих веществ.

Таким образом, реализация мероприятий по переводу частных домовладений г. Гусиноозерска с угольного и печного отопления на централизованное в рамках Национального проекта «Экология» позволит снизить к 2030 году совокупный объем выбросов приоритетных загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2 272,16 т.

Будем надеяться, что все эти планы по переводу частных домовладений поселков Первомайский Восточный, Кедровый и Солнечный с угольного и печного отопления на централизованное отопление осуществятся и жители города Гусиноозёрска смогут, как говорится, вдохнуть полной грудью и дышать чистым воздухом.





Фото: Номер один