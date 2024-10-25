В Бурятии за пять лет произошло 11 ДТП на железнодорожных переездах

Вопросы профилактики ДТП на железнодорожных переездах были рассмотрены на заседании комиссии при главе Бурятии по повышению безопасности дорожного движения, которое состоялось в Улан-Удэ. Участие в обсуждении приняли представители органов местной власти, ГИБДД и Восточно-Сибирской железной дороги, сообщили в ее пресс-службе.За последние пять лет в Бурятии произошло 11 ДТП на железнодорожных переездах. К столкновениям приводила неосторожность водителей, которые вопреки требованиям безопасности пытались пересечь пути перед приближающимся поездом.Для снижения тревожной статистики железнодорожники проводят регулярные профилактические акции с водителями, а также техническое обслуживание и модернизацию переездов. В нынешнем году было обновлено 29 переездов в границах Бурятии.Участники заседания также обсудили вопросы содержания автомобильных дорог, прилегающих к железнодорожным переездам, что является немаловажным фактором безопасного пересечения стальной магистрали. Кроме того, стороны рассмотрели вопрос работы систем видеофиксации нарушений на переездах. Видеокамеры, как показывает практика, хорошо дисциплинируют водителей, предостерегая от проезда на запрещающий сигнал.Фото: ВСЖД