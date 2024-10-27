В Бурятии медсестра рассказала об экстремальной работе в глубинке

Бурятия славится своими просторами и необъятностью. Она разделена на 21 район, включающий в себя более 600 населенных пунктов. Один из них – поселок Хуртэй в Кижингинском районе, что в переводе с бурятского языка означает «с сугробами». Это последняя точка на карте, где буквально заканчивается дорога. Но даже там, в столь отдаленном месте, есть жизнь.Этой осенью, миновав сотни километров, большая часть из которых тяжелое бездорожье, мы оказались в одном из самых отдаленных сел, где познакомились с медицинской сестрой Натальей Ефимовой. За полвека женщина застала как расцвет населенного пункта, так и его постепенное угасание. Когда-то Хуртэй притягивал людей из абсолютно разных уголков СССР. Однако сегодня поселок рискует перейти в статус вымирающих деревень.Обратив внимание на фотографии, вы сможете заметить стык эпох. Современный фельдшерско-акушерский пункт значительно отличается от постепенно разрушающегося здания бывшей участковой больницы, которое возвели еще в 60-е годы.- Сначала это была больница, затем ее реорганизовали в амбулаторию, а позже сократили до фельдшерско-акушерского пункта. Когда я только вернулась из города, окончив медицинский колледж, нас в коллективе было аж семь человек. На страже здоровья стояли медицинская сестра по физиотерапии, стоматолог, терапевт, акушерка, фельдшер, дежурные и патронажная медсестры, – вспоминает Наталья Ефимова.По тем временам такой большой коллектив являлся невиданной роскошью. Медицинское учреждение появилось практически одновременно с поселком, который выступал центральной базой леспромхоза. Государственное предприятие занималось заготовкой, вывозкой, сортировкой, переработкой, отгрузкой древесины и, разумеется, манило на заработки многих людей.- Откуда только не приезжали к нам. У нас жили и татары, и литовцы, и белорусы. Людей было очень много, – перечисляет Наталья. – Внутри нашей участковой больницы располагались детские, женские и мужские палаты, родильное отделение и т. д. При этом все здание отапливалось печкой, на автономное отопление его перевели лишь в 90-е, когда нас взял под свое крыло леспромхоз. Однако со временем предприятие развалилось, а вместе с ним и все остальное.Отсутствие работы и средств к существованию сподвигло людей покинуть родную деревню в поисках лучшей жизни. Молодежь ринулась в близлежащие города, кто-то перебрался в более обеспеченные села. Процесс протекал медленно, но уверенно. С годами на спад пошло и количество медиков, правда уже по другим причинам.- Большую часть забрало время. Практически все они были возрастными людьми, родившимися по окончании Второй мировой войны, – объясняет Наталья. – Никогда не забуду свой первый рабочий день. Коллега поинтересовалась, сколько мне лет, и когда я сказала, что мне всего 19, воскликнула: «Боже мой! Мы работаем буквально с детьми». Скажи мне кто, что по итогу я останусь за старшую, не поверила бы. Знаете, на душе даже как-то грустно.В 2012 году в нашей стране заработала государственная программа «Земский доктор». Она направлена на преодоление дефицита врачей в отдаленных селах и городах, а также на повышение доступности медицинской помощи. Программа предполагает крупную единоразовую выплату, ради которой специалист должен заключить контракт и проработать не менее пяти лет в том или ином населенном пункте.- По программе к нам приезжали, и даже неоднократно. Среди последних у нас была фельдшер. Увы, коллега скоропостижно скончалась на 58-м году жизни. Сахар, давление. В один из дней она попросту не пришла в ФАП. Мы сразу забили тревогу, поехали к ней, а она лежит бездыханная. Была у нас еще врач общей практики, но она переехала, не дожидаясь окончания срока программы. Хотелось бы, конечно, расширить наш коллектив. Не знаю, что именно пугает людей. Возможно, некая отдаленность поселка, – разводит руками женщина.После внезапной кончины фельдшера Наталья Ефимова целый год заботилась о здоровье жителей Хуртэя в одиночку. Коллеги подоспели к ней позже, вернувшись из декретного отпуска.Быть медицинским сотрудником в отдаленном поселке непросто. Зачастую основная больница находится далеко, из-за чего местные медики вступают в бой первыми.- Новогодние праздники, поступает вызов - два пострадавших, у обоих ножевые ранения, – продолжает рассказывать о своих буднях Наталья Ефимова. – Мужчины перевозили попутчика, который полоснул их обоих по горлу. Не знаю, как водитель добрался до нашего ФАПа, но он в шоковом состоянии смог довезти и себя, и товарища. Раны были длиной приблизительно с ручку, крови лилось немерено. Можете прямо сейчас взять шариковую ручку со стола и прикинуть размеры порезов. Я оказала им первую медицинскую помощь, провела необходимые реанимационные мероприятия, наложила повязки. Так и помчались до ЦРБ.У человека, не проживающего в тех местах, нет представления о маршруте Хуртэй – Кижинга. Путь до центральной районной больницы представляет собой практически 80 километров грунтовой дороги и занимает в теплое время года около часа. Однако с наступлением осени этот интервал увеличивается в разы. Особенно учитывая тот факт, что ближайшая АЗС также располагается в Кижинге.- В больнице уже все знали, что мы везем двух «тяжелых». Мужчин в итоге благополучно прооперировали, оба остались живы. Потом они даже заезжали ко мне, благодарили, – засмущавшись, отметила медик.Территориальная отдаленность населенных пунктов очень часто способна усложнить задачу. Другим ярким примером сельской медицинской помощи стал случай преждевременных родов. Специалисты из центральной больницы физически не смогли прибыть вовремя.- Три часа ночи, срок 28 недель. Роды принимала наш фельдшер, прошли они хорошо, на свет появился мальчик весом один килограмм, – вспоминает Наталья Ефимова.Роды, наступившие при сроке от 22 до 28 недель, считаются экстремально ранними. По прибытии врачи скорой помощи незамедлительно осмотрели маму с ребенком, а затем увезли в административный центр района. Лишь спустя пару дней состояние малыша удалось полностью стабилизировать, после чего новорожденного доставили санавиацией в ДРКБ в Улан-Удэ.Этo был дaлeкo не пepвый cлyчaй экстремальных родов в paйoнe. Главврач Кижингинской больницы лично благодарил медиков за проделанную работу.- Сейчас малышу три года. Но, к сожалению, есть инвалидность: непрогрессирующее поражение центральной нервной системы, – констатирует печальный факт медсестра.Для непредвиденных ситуаций нет разницы, особый сегодня день или нет. Радостный или печальный. Как-то раз в Хуртэе проводили поминки, люди выпивали. Во время траурного застолья между супругами разгорелся конфликт. Наблюдая за происходящим, племянник решил заступиться за мужа тeти.- В общем, он убил ее кочергой. Взял да и проломил ей по пьяни грудную клетку. После удара у пациентки пошла эмфизема легких, она раздулась, как шар. До Кижинги мы, к сожалению, не доехали. Женщина скончалась от полученного удара по дороге в больницу, –делится историей из своей практики медик.38-летнего племянника арестовали. На допросе мужчина во всем признался и в подробностях рассказал о моменте расправы. Собранных доказательств хватило для того, чтобы предъявить ему обвинение и посадить за решетку на 7,5 года.Подобного рода случаев за 33 года ежедневной работы в практике Натальи Ефимовой было много, и все они очень разные. Жители поселка искренне благодарны медику, что она не оставила их одних.- Поступая в медколледж, я знала, что обязательно вернусь в деревню. Жить в городе тяжело: шум, суета. К тому же у меня мама болела, нужно было ей помогать. Постепенно старели коллеги, и я понимала, что кто-то должен будет их заменить, не оставить поселок. Многие приходят даже без повода и говорят: «Спасибо, что вы у нас есть». Если бы мне дали выбор уехать куда-то еще или помогать родному селу, я бы, не раздумывая, сказала: «Хуртэй», – подытоживает медицинская сестра Наталья Ефимова.Подводя итоги, стоит сказать, что значимость медработников в селах бесценна. Для них экстремальные преценденты вперемешку с рутиной давно превратились в повседневные будни. Опытных специалистов уже сложно чем-нибудь удивить. Они не просто стоят годами на страже здоровья своих пациентов-односельчан, но и в каком-то смысле олицетворяют пульс – биение сердца бесконечных просторов России, когда открытые двери и свет из окон фельдшерско-акушерских пунктов служат маяком, напоминающим, что даже в самой отдаленной глубинке есть помощь.Фото: «Номер один»