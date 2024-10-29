Как будут работать поликлиники Улан-Удэ в ноябрьские праздники?

Минздрав Бурятии опубликовал расписание работы медучреждений в Улан-Удэ со 2 по 4 ноября. Напомним, 2 ноября, суббота – рабочий день по всей стране, потом выходные 3 и 4 ноября.

Для бесперебойного оказания неотложной медицинской помощи в выходные и праздничные дни городские поликлиники будут работать согласно следующему графику:

ГРАФИК РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИК:

2 ноября – рабочий день;

3 ноября – выходной день;

4 ноября — по графику субботы с 09:00 до 15:00 (в т.ч. кабинет врачебной комиссии, лаборатории, процедурные, перевязочные и флюорографические кабинеты, кабинет электрокардиографии)

Кабинет неотложной медицинской помощи и/или фильтр-бокс:

3 ноября с 10:00 до 15:00

ГРАФИК РАБОТЫ СТОМКЛИНИК:

Стоматологические поликлиники в Улан-Удэ будут работать только 2 ноября, 3 и 4 ноября – у них выходные дни.

Неотложная стоматологическая помощь гражданам будет оказываться 2 ноября с 8:00 до 20:00 во всех стоматологиях по факту обращения.

Республиканская стоматологическая клиника (ул.Пирогова, 15 а) продолжит оказывать неотложную помощь 2 ноября с 20:00 до 8:00 в ночное время, а также 3 и 4 ноября (в воскресенье и в праздничный выходной)

Фото: Номер один