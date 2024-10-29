Целые поколения, которые ежедневно из года в год приходят трудиться на завод – это, пожалуй, настоящая гордость любого полномасштабного предприятия. Символ доверия и стабильности. В Бурятии существует немало примеров того, как рабочие будни плавно перетекли в семейное дело. Один из таких примеров – трудовая династия слесаря-электрика Андрея Залуцкого.

Если опираться на этимологию, то слесарь-электрик – это техническая специальность рабочих, совмещающая в себе сразу две профессии. Однако по мнению нашего героя лидирующей все же является «слесарь».

«Приставку «электрик» можно убрать, потому что условно – это слесарь, который ремонтирует детали электровоза, если говорить конечно простыми словами и не углубляться в подробности», – говорит молодой человек.

Бригада Андрея Залуцкого занимается ремонтом электрооборудования на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе. Ключевая направленность – ремонт контроллеров машинистов электровоза.

УУЛВРЗ не только является крупнейшим предприятием в структуре АО «Желдорреммаш», но и одним из самых значимых среди промышленного кластера Бурятии. Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод сегодня признан рекордсменом как по числу выпущенных серий локомотивов, так и по количеству освоенных моделей электровозов. Численность его сотрудников давно превысила отметку в 5 000 человек, многие из которых трудятся на предприятии целыми поколениями.

Завод осуществляет средний и капитальный ремонт локомотивов, а также занимается их модернизацией и гарантийным обслуживанием на протяжении всего жизненного цикла. В том числе УУЛВРЗ производит ремонт узлов, агрегатов, разработку новых технологий ремонта, производство запасных частей, как для нужд завода, так и подвижного состава, и эксплуатационных подразделений железных дорог России.

За последние полгода на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе отремонтировали как минимум 471 электровоз и уже перевыполнили план. Задача до конца года довести число отремонтированных локомотивов до 999.



Стоит отметить, что по статистике заработная плата сотрудников данного предприятия на (25%) выше среднего заработка по всей Бурятии.



«Электровоз состоит из огромного количества деталей, всех их не перечислить. Но если пробегаться поверхностно, то это условно – колеса, телега, соединяющая кузов с колесами, а также сам кузов с двигателями и компрессорами», – объясняет Андрей Залуцкий.

«Помимо этого мы занимаемся ремонтом и другой сопутствующей аппаратуры, но контроллеры наше основное направление. Я же как бригадир организовываю и управляю всеми рабочими процессами коллектива», – подчеркнул наш герой.

В его бригаде более 30 человек, из которых всего 7 занимается ремонтом контроллеров. Контроллер машиниста – главный элемент управления, через который и задается движение электровоза.Сейчас Андрей Залуцкий один самых успешных представителей рабочей профессии на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе. Однако если повернуть время вспять и углубиться в его личную историю, то выяснится, что изначально работать на заводе молодой человек не хотел.

«В 2013 году я закончил службу в армии, приехал домой и на протяжении полутора лет особо серьезной работой не занимался. Первое время отдыхал, а потом понял, что в этой жизни оказывается нужны деньги – с неба они как известно сами собой не падают. Начал подрабатывать в разных местах, но это все не серьезно было. Параллельно мой дедушка наблюдал за мной, уговаривал прийти на завод – «попробовать». Мне не очень хотелось, но у меня вся семья там работает: дедушка, отчим, мама, дядя. И все они из одной бригады – все слесари-электрики», – перечислил Андрей.

Так жизненные обстоятельства и привели нашего героя на крупнейшее предприятие в структуре российской компании, занимающейся ремонтом тягового подвижного состава.

«Бригада – это детище моего дедушки Виктора Чикишева. Именно он годами создавал условия, в которых я на сегодняшний день работаю, занимая должность бригадира. До этого момента последние 20 лет бригадиром был он. Мой дедушка до сих пор работает и его общий трудовой стаж на заводе ЛВРЗ составляет 52 года. Только вдумайтесь – целых полвека! Вот так, в моем представлении выглядит «Почетный железнодорожник»», – говорит слесарь-электрик пятого разряда. – «Еще тогда, давным-давно, я пришел с условием, что это будет только на время. Так сказать «попробовать», ознакомиться и, если не понравится – спокойно уйти. А потом меня привлекла стабильность, отношения в коллективе. Люди, с которыми я работал были старше меня и все они передавали мне бесценные знания. Делали это искренне и с душой. Постепенно меня это зацепило. Дальше уже началась надбавка к зарплате, появился опыт, самостоятельность. И вот уже пролетело аж 10 лет, а я по-прежнему работаю на ЛВРЗ».

Такое масштабное предприятие как локомотивовагоноремонтный завод безусловно требует ответственного подхода к работе. Как признается Андрей Залуцкий в его деле не бывает легких вещей.

«Самое трудное в нашей работе – всё», – по-доброму смеется слесарь-электрик. – «Мы взаимодействуем с разными элементами электровоза, и они все одинаково сложные. Есть такой прибор – ЭПК-150. Это аппарат, который должен сработать и остановить поезд в том случае, если машинист уснул или потерял сознание. Невероятно важная вещь починкой которой, кстати говоря, тоже занимается наша бригада. Это очень ответственная работа».

«С прошлого года я взял на себя ответственность быть бригадиров. Меня ценят, уважают, ко мне прислушиваются. Самое главное, что у меня получается. На сегодняшний день у меня большой багаж знаний, хорошая заработная плата и есть уверенность в завтрашнем дне. Наша профессия очень важна, потому что мы ремонтируем электровозы. Если не будет электровозов, то не будет железной дороги. А железная дорога – это «артерия» соединяющая абсолютно все уголки нашей страны. Именно благодаря нам по ней доставляется «жизнь», идет движение. Мы, наш коллектив, моя семья помогаем поддерживать связь между городами. Это большое дело и я очень горжусь своей профессией», – подытожил слесарь-электрик, бригадир Андрей Залуцкий.



