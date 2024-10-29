Общество 29.10.2024 в 17:01

Школьник из Бурятии стал золотым призером Национального чемпионата «Абилимпикс»

В чемпионате приняли участие свыше 300 конкурсантов со всей страны
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Текст: Служба информации "Номер один"
Школьник из Бурятии стал золотым призером Национального чемпионата «Абилимпикс»

Школьник из Бурятии Баир Яковлев стал золотым призером Национального чемпионата «Абилимпикс». В чемпионате приняли участие свыше 300 конкурсантов со всей страны.


- На днях в Москве состоялась церемония награждения победителей Национального Чемпионата «Абилимпикс». Нашу республику представил ученик школы №60 Баир Яковлев. По итогам конкурса Баир Яковлев зовоевал золотую медаль в компетенции «Сетевое и системное администрирование» - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

- Я очень рад победе, я о ней мечтал, и я к этому стремился. Я рад, что все получилось. Спасибо родной Бурятии за поддержку, для меня это очень ценно, - отмечает Баир.

«Абилимпикс» - это международный конкурс профессионального мастерства, в котором участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья.

 

Фото: комитет по образованию администрации г. Улан-Удэ

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