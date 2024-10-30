Общество 30.10.2024 в 10:01

В Улан-Удэ возложат цветы к памятнику жертвам политических репрессий

30 октября в России является Днем Памяти жертв политических репрессий
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ возложат цветы к памятнику жертвам политических репрессий

В Улан-Удэ возложат цветы к памятнику жертвам политических репрессий. 30 октября в России является Днем Памяти жертв политических репрессий. Дата была официально утверждена постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году.

Сегодня в 13:00 у Памятника Жертвам политических репрессий (г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 1) состоится памятный Митинг, приуроченный к тем скорбным дням и церемония возложения цветов (возрастное ограничение 6+). Принять участие в мероприятии могут все желающие.

С 10:00 до 16:00 у памятника пройдет также Акция «Возвращение имен» (возрастное ограничение 6+).

По информации минсоцзащиты Бурятии, в республике проживает более тысячи реабилитированных граждан и граждан, пострадавших от политических репрессий.

- За счет средств республиканского бюджета реабилитированным гражданам предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты. Социальные учреждения оказывают реабилитационные и социально-медицинские услуги, - прокомментировала Татьяна Быкова, министр социальной защиты населения Бурятии. 

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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