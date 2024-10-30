Лесникам Бурятии задолжали 1,7 млн рублей

В Бурятии с июня по сентябрь этого года 66 работников Усть-Баргузинского и Северного лесхозов получали зарплату лишь частично. В итоге задолженность перед лесниками достигла 1,7 млн. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.Для устранения нарушений трудового законодательства надзорное ведомство внесло руководителям лесхозов представления. Также в отношении них возбудили административные дела.«В результате принятых мер права граждан восстановлены, задолженность погашена в полном объеме», - сообщили сегодня в прокуратуре.