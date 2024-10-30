Общество 30.10.2024 в 10:48
Лесникам Бурятии задолжали 1,7 млн рублей
Работникам двух лесхозов несколько месяцев недоплачивали зарплату
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии с июня по сентябрь этого года 66 работников Усть-Баргузинского и Северного лесхозов получали зарплату лишь частично. В итоге задолженность перед лесниками достигла 1,7 млн. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
Для устранения нарушений трудового законодательства надзорное ведомство внесло руководителям лесхозов представления. Также в отношении них возбудили административные дела.
«В результате принятых мер права граждан восстановлены, задолженность погашена в полном объеме», - сообщили сегодня в прокуратуре.
Для устранения нарушений трудового законодательства надзорное ведомство внесло руководителям лесхозов представления. Также в отношении них возбудили административные дела.
«В результате принятых мер права граждан восстановлены, задолженность погашена в полном объеме», - сообщили сегодня в прокуратуре.
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