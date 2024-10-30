Общество 30.10.2024 в 13:08

В Улан-Удэ почти завершен ремонт по улице Бабушкина

Осталось обустроить на остановках павильон и навес для пассажиров автобусов и трамваев
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ почти завершен ремонт по улице Бабушкина

В Улан-Удэ почти завершен ремонт по улице Бабушкина. Работы выполнены на 98 процентов.   

Дорожникам осталось обустроить на остановках павильон и навес для пассажиров автобусов и трамваев. Также доделать откосы дороги у сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» и дорожные ограждения.

А на островке безопасности у перекрестка ул. Бабушкина и Терешковой установят водоналивные блоки, чтобы исключить движение транспорта в три ряда в сторону центра.   

- Эти работы, которые подрядчик выполнит в ближайшее время, завершат первый этап ремонта дороги по ул. Бабушкина по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», - сообщили в управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.  

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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