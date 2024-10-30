В Улан-Удэ почти завершен ремонт по улице Бабушкина. Работы выполнены на 98 процентов.

Дорожникам осталось обустроить на остановках павильон и навес для пассажиров автобусов и трамваев. Также доделать откосы дороги у сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» и дорожные ограждения.

А на островке безопасности у перекрестка ул. Бабушкина и Терешковой установят водоналивные блоки, чтобы исключить движение транспорта в три ряда в сторону центра.

- Эти работы, которые подрядчик выполнит в ближайшее время, завершат первый этап ремонта дороги по ул. Бабушкина по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», - сообщили в управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ