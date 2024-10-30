Жители Бурятии в этом месяце получат пособие на детей раньше срока

Ежемесячные выплаты и пособия на детей в ноябре этого года за 3 число поступят родителям раньше срока - 2 ноября. Выплаты придут родителям, получающим средства на счета в банках.

В этот день Отделение СФР по Республике Бурятия перечислит: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей; ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

- Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться их до конца дня. В единый день доставки перечисляются безналичные выплаты. Если родители получают пособия через «Почту России», выплата пособий производится с 3-го по 21-е число в зависимости от адреса проживания получателя, - пояснили в социальном фонде.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, средства за октябрь перечислят по стандартному графику 5 ноября. Работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за октябрь до 8 ноября включительно.

Если у вас остались вопросы, то позвоните в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, работает круглосуточно без выходных).

Фото: loon.site