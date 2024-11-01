На площади Советов в Улан-Удэ вновь покажут лазерное шоу (возрастное ограничение 0+). Его можно будет посмотреть вечером 4 ноября

- Друзья, в честь Дня народного единства на площади Советов мы покажем лазерное шоу «Широка страна моя родная!». В представлении вы увидите природные красоты, достопримечательности России и Бурятии: Спасская башня Кремля, разводные мосты Санкт-Петербурга, дацаны и многое другое, - сообщил мэр города Игорь Шутенков.

Шоу можно будет посмотреть 4 ноября в 19:00, 19:30, 20:00, 20:30.

Возрастное ограничение 0+

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ