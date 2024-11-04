Общество 04.11.2024 в 14:44

В Бурятии «Защитники Отечества» помогли ветерану СВО

Мужчина, имеющий инвалидность, получил электроколяску-вездеход
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Текст: Номер один
В Бурятии «Защитники Отечества» помогли ветерану СВО

В Бурятии филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану специальной военной операции получить электроколяску-вездеход Caterwil GTS 4WD последней версии.

Как отметили в филиале фонда «такая коляска очень облегчает передвижение, ведь с обычной инвалидной коляской ветерану боевых действий было не справиться без посторонней помощи с выездом из квартиры на втором этаже».

«Благодаря фонду «Защитники Отечества» я вернулся к активной жизни и облегчилась жизнь моих родных. Я думаю, что она будет моим надежным помощником. Спасибо за вашу помощь и поддержку!»,

- поблагодарил ветеран СВО.
Агрегат, призванный облегчить повседневную жизнь, имеет четыре ведущих колеса и гусеничный привод для подъема по ступеням. Коляска отличается крайне высокими возможностями проходимости и маневренности, легко управляется пультом с дисплеем, а также имеет систему вертикализации.


Фото: Защитники Отечества | Республика Бурятия


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