Общество 05.11.2024 в 15:03

В Бурятии поддержали девять турпроектов на сумму почти 20 миллионов рублей

Будут построены экотропы, беседки, отремонтированы известные достопримечательности
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии поддержали девять турпроектов на сумму почти 20 миллионов рублей

В Бурятии поддержали девять турпроектов на сумму почти 20 миллионов рублей. Благодаря этой поддержке будут построены экотропы, беседки, отремонтированы известные достопримечательности. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Продолжаем благоустройство туристических мест в Бурятии по программе «Развитие туризма». Министерством туризма Бурятии было поддержано девять проектов на сумму 19,9 млн рублей. Пять из них уже завершены, - рассказал глава.

В Кяхте благодаря средствам субсидии открыли экотропу, соединившую знаковые достопримечательности города: церковь Воскресения, Гостиный двор, Дом купца А.М. Лушникова и памятник исследователям и первооткрывателям Центральной Азии на Сиреневом бульваре. На  сумму 4,7 млн. рублей уложен тротуар, установлены скамейки, урны, фонари, стенды, знаки навигации, оборудованы две смотровые площадки.

В Улан-Удэ благоустроили двор музея города. 1,2 млн рублей направлены на резную ограду, настенное панно, озеленение двора и установку стендов.

Селенгинский район привел в порядок один из первых острогов Забайкалья - Селенгинский. Там установлены сторожевые башни с воротами и калитками, миниатюрная репродукция, в одной из башен, где разместится экспозиция 41-го Селенгинского пехотного полка. Кроме того, построена туристическая тропа со смотровой площадкой в районе скалы «Англичанка». Общая стоимость всех проектов в районе составила 4,5 млн рублей.

 


Окинский район за 3 млн.рублей установил входную арку, беседки, освещение, деревянные дорожки и щиты на водопаде Малый Жомболок.


В Заиграевском районе благоустроили территорию, прилегающую к популряному этнокомплексу «Степной кочевник». Софинансирование из республиканского бюджета составило 1,9 млн рублей.

- До конца года будут завершены работы в местности Буксыкен Курумканского района, Прибайкальский район закончит благоустройство парковой зоны в Гремячинск, Кабанский район закупит тенты и установит видеонаблюдение в Сухой, Новом Энхалуке, Дулане и Посольске. Селенгинский район тоже монтирует видеокамеры на озере Щучье. Продолжаем развивать инфраструктуру туризма, чтоб и гостям было приятно, и для природы чище, и главное для местных жителей больше возможностей, - подытожил Алексей Цыденов.

 

 

Фото: тг-канал главы Бурятии Алексея Цыденова

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