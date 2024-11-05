Общество 05.11.2024 в 15:41

В Улан-Удэ почти завершено благоустройство дороги по улице Советская

Благодаря ремонту там повысится безопасность дорожного движения
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ почти завершено благоустройство дороги по улице Советская

В Улан-Удэ благоустройство дороги по улице Советская. выполнено на 90 процентов. Благодаря ремонту на этом сложном участке повысится безопасность дорожного движения.

- Работы по переносу и расширению остановок, установке светофора на ул. Советской призваны повысить безопасность дорожного движения на этом сложном участке в центре города. Завершить благоустройство дороги планируют до начала декабря, - пояснили в администрации города.

Напомним, в прошлом году участок дороги по ул. Советской был признан аварийным из-за частых ДТП, поэтому мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил принять меры, которые позволят его обезопасить как для автомобилистов, так и пешеходов.

- Для того, чтобы разгрузить дорогу, улучшить ситуацию с пробками и сделать путь горожан безопаснее, по согласованию с комитетом по транспорту здесь установили светофор. Он будет регулировать движение горожан по переходу. Также в рамках благоустройства сместили и продлили ближе к ТЦ «Сибирь» автобусную остановку на нечетной стороне дороги, - поясняет Евгений Соболев, начальник кправления дорожного строительства.

Кроме того, были смещены и обустроены две трамвайные остановки.

- Мы обустраиваем трамвайные остановки в соответствии с современными строительными нормами, где одним из главных критериев является создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Делаем удобные посадочные площадки и защитное ограждение для безопасности пассажиров, - говорит Евгений Соболев.

Там, где необходимо, строители укладывают тротуарную плитку, делают уклоны и размещают тактильную плитку для людей с ограниченными возможностями.

- В целях безопасности дорожного движения и во избежание заторов поворот с ул. Коммунистической на ул. Профсоюзную перед ТЦ «Сибирь» теперь закрыт, - добавили в мэрии.

Благоустройство улицы Советской ведется за счет средств местного бюджета, на эти цели выделено 17 млн рублей.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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