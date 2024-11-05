В Бурятии торжественно открылся Институт восточной медицины

В Бурятском государственном университете им. Доржи Банзарова открылся Институт традиционной медицины на базе Центра восточной медицины. Он будет обучать врачей традиционной медицины по различным образовательным программам.





- Это поистине знаменательное событие, которому предшествовала большая подготовка: сотрудничество с ведущими вузами России, Китая, Монголии, многолетний опыт развития восточной медицины Бурятии на базе Бурятского научного центра РАН, подготовка более 100 диссертационных работ, накопленный Центром восточной медицины 35-летний опыт работы, всесторонняя поддержка главы РБ», - отметила зампред правительства Бурятии - министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Институт традиционной медицины будет осуществлять подготовку врачей традиционной медицины по различным образовательным программам, оказывать медицинские услуги населению уже на этапе обучения врачей, а также развивать научную деятельность студентов в области традиционной медицины.





К обучению будут привлечены настоящие профессионалы своего дела, профессора с Китая, Монголии, ведущих образовательных организаций России.

Уникальность нового подразделения БГУ в погружении в основы буддийской философии, обучении на уникальных материалах, которые представлены в хранилище древних рукописей ИМБТ СО РАН.

Также в Институте медицинским работникам и всем желающим можно будет пройти курсы повышения квалификации. Первый цикл стартует уже в ноябре:

- С 5 ноября — курс профессиональной переподготовки по программе «Рефлексотерапия» для врачей;

- С 12 по 14 ноября — курс повышения квалификации по программе «Фитотерапия в неврологии и реабилитации» для медработников;

- С 19 по 21 ноября — курс «Основы тибетской медицины. Традиционная медицина Бурятии» для всех желающих;

- С 3 по 5 декабря — курс «Коррекция лишнего веса и основы конституционального питания с точки зрения восточной медицины» для всех желающих;

С 10 по 12 декабря — курс повышения квалификации по программе «Фитотерапия в реабилитации детей» для медицинских работников;

Уже с января 2025 года Институт предлагает широкий спектр программ повышения квалификации для врачей и среднего медицинского персонала:



- Фитотерапия при сахарном диабете;

- Фитотерапия при реабилитации детей;

- Фитотерапия при сердечно-сосудистых заболеваниях;

- Фитотерапия при гипертонии, гиполипедимические лекарственные растения;

- Фитотерапия для терапевтов, неврологов, педиатров;

- По рефлексотерапии, мануальной терапии, массажу и много другое;







Фото: правительство Бурятии