Общество 06.11.2024 в 09:00

Музей унитазных находок

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Текст: Номер один


В Улан-Удэ на очистные сооружения регулярно приплывают разные экспонаты, из которых уже давно можно было бы сделать полноценный музей унитазных находок. Среди них нередко можно отыскать детские игрушки, подгузники, нижнее белье, гипсокартон, телогрейки и даже одеяла вперемешку с прочим бытовым богатством. «Водоканал», конечно, пытается время от времени вразумить нерадивых пользователей домашних тронов из белого санфаянса, но кто бы их слушал…

Буквально недавно коллекцию канализационной выставки попыталась дополнить местная жительница. Женщина отправила по трубам в общественном туалете платье. Однако ее утонченный наряд застрял по дороге на «выставку».

Это, конечно, большая загадка, почему платье и в унитаз? Возможно, это шпионские делишки и дама меняла образ, заметая следы, а может, просто новое платье стало ассоциироваться с тем, что и должно быть в клозете? В любом случае  не стоит так буквально сливать свой новый образ. Однако  самое интересное в этом истории, в чем дама ушла…


 

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