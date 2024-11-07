Жители Улан-Удэ жалуются на работу маршрутов Левобережья

В соцсетях улан-удэнцы продолжают выражать свое недовольство работой общественного транспорта. Жители столицы Бурятии жалуются на перебои в работе 10, 28, 55 и 77 маршрутов.

«10 маршрут по пятницам и выходным дням приходится ждать на остановке от часа до полутора часов. 28, 55 и 77 практически не ездят. В приложении "Умный транспорт" указано, что автобус едет, но на деле ждёшь очень долго. Холодно на улице. Невозможно на морозе часами стоять. У водителей нет культуры общения. Они считают, что интервал час-полтора - это нормально»

«Что не так с 10 маршрутом? После 21:00 не дождешься. Отображаются в приложении, а по факту их нет. Ждала сегодня полтора часа. Ни 55, ни 28, ни 77. Ни 10 муниципальной, которая должна по расписанию ездить. Холодно на улице. Так и заболеть недолго. Когда у водителя спрашиваешь, почему интервал полтора часа, то он отвечает, что это нормально. Никакой культуры. Водителям хорошо в тёплых автобусах сидеть и рассуждать о таком. Уехать невозможно»

«На 77 невозможно уехать домой после работы. Раньше времени с работы никто не отпустит. 77 ходит зимой максимум до 20:00. Вот и стоишь на морозе, ждёшь 10 или 55, потом через поселок до дома шагаешь. Транспортная доступность так себе».

Подобных историй и жалоб в соцсетях десятки. Некоторые горожане даже вынуждены отказываться от хорошей работы из-за транспортных проблем.

«Я лично столько вакансий откинула только из-за того, что представляла, как буду добираться до работы и обратно. В других городах нет этой проблемы, поэтому люди уезжают, чтобы просто жить и работать доступно».

Напомним, недавно на долгое ожидание транспорта жаловались жители мкр. Загорск. Горожанка, проживающий в мкр. Загорск, опубликовала в соцсетях пост, в котором пожаловалась на работу маршрутов, курсирующих из ее микрорайона. Женщина пишет, что «утром транспорт не дождаться» и назвала сложившуюся ситуацию «полнейшим безобразием».





Фото: "Номер один"