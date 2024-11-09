В Бурятии снесли детскую площадку стоимостью 2 миллиона рублей

«Районная администрация построила детскую площадку в селе Большой Куналей два года назад по программе «1000 дворов», потратив на нее порядка 2 млн рублей. По данным министерства имущественных и земельных отношений, земля под строительство выделена сельскому поселению, но произошло наложение границ двух участков, один из которых оказался в собственности у физлица», – пишут представители ОНФ. – После обращения собственника земельного участка в Россреестр и минимущество, площадку демонтировали, истратив на это, со слов жителей, еще порядка 1 млн. Качели, горки и сооружения вырвали «с корнем», вызывает большое сомнение их вторичное использование».





В Тарбагатайском районе произошла неоднозначная ситуация. Семья участника специальной военной операции очень хотела построить дом, вот только на принадлежащей ей территории местная администрация уже водрузила муниципальный объект – детскую игровую площадку. После затянувшегося конфликта к разбирательствам подключились многие, и данное сооружение быстро снесли. Но стоило ли администрации это делать? Расскажет «Номер один».Каждый человек хотя бы раз слышал о «коте Шредингера», главном герое знаменитого мысленного эксперимента физика-теоретика Эрвина Шредингера, иллюстрирующего принцип суперпозиции состояний в квантовой физике.Согласно легенде, в закрытом ящике находятся «кот, крупинка радиоактивного вещества, флакон с кислотой и счетчик Гейгера». В течение часа с 50%-ной вероятностью один из атомов вещества может распасться. Если это произойдет, то счетчик активирует механизм, разбивающий емкость с ядовитой жидкостью. Следовательно, кот умрет.Получается, что с точки зрения квантовой механики кот пребывает в суперпозиции, то есть он одновременно и жив, и мертв. Нечто подобное недавно произошло с земельным участком в Тарбагатайском районе. Он, подобно «коту Шредингера», оказался в суперпозиции: с одной стороны, принадлежит администрации сельского поселения, с другой - участнику спецоперации.- Когда началась специальная военная операция, мой муж подписал контракт и уехал в зону боевых действий. На родину он вернулся лишь в апреле этого года и по приезде принял решение построить на принадлежащем ему земельном участке дом. Ранее там находилось фамильное гнездо, которое постепенно пришло в запустение. От былых времен еще оставались подразвалившиеся постройки, забор. В любом случае их нужно было сносить, и мы с мужем поехали, так сказать, прицениться. То, что мы на месте испытали шок, это слабо сказано. Администрация построила на этой земле детскую игровую площадку, – вспоминает супруга участника спецоперации Марина Михалева.Как выяснилось, еще за несколько лет до случившегося администрация выпустила распоряжение о присвоении адреса данному участку земли. Однако сведения об этом в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) почему-то никто не внес.- Документ подписала лично глава администрации муниципального образования сельского поселения «Большекуналейское» Галина Мальцева, – констатирует Марина.Для справки: размещением сведений, как и процессом присвоения объекту адреса, должен заниматься орган местного самоуправления. В данном случае – администрация МО СП «Большекуналейское». Но, видимо, что-то пошло не так.По документам, оказавшимся в нашем распоряжении, официальным правообладателем земельного участка действительно является нынешний участник спецоперации Евгений Б. Личная выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) доказывает, что эта земля зарегистрирована на него еще в ноябре 2022 года.Тем не менее, согласно публичной кадастровой карте, этот же участок земли принадлежит непосредственно администрации МО СП «Большекуналейское». Только уже с совершенно другим номером.И тут начинается самое интересное. В отчете об истории собственников объекта недвижимости упоминается, что он поставлен на учет «22.08.2022 года. Находится во владении с 29.05.2023 года по настоящий момент». При этом уже другой документ, опять же подписанный лично главой администрации МО СП «Большекуналейское» Галиной Мальцевой, гласит, что «детская игровая площадка введена в эксплуатацию 04.08.2022 года».Интересно, чем же руководствовалась администрация сельского поселения при выборе именно этого участка земли? Возможно, он и впрямь создавал вид заброшенного. Но неужели в исполнительно-распорядительном органе не нашлось хотя бы одного человека, который знал, что земля так или иначе принадлежит физлицу тоже? Хотелось бы верить, но верится с трудом. Ведь села, как правило, это небольшие населенные пункты. Следовательно, «все друг друга знают».- По итогу я обратилась в полицию. Как только в этой истории стали фигурировать представители правоохранительных органов, районная администрация начала предлагать нашей семье варианты решения конфликта. Первый – выдать нам новый земельный участок, который мы самостоятельно подберем. Второй – выкупить нашу территорию, которую они уже заняли. Нас в целом устроили бы все варианты. Но позже администрация заявила, что просто уберет игровую площадку, – говорит Марина Михалева.Как известно, в этом мире «ничего не бывает просто». Детская площадка была построена в рамках реализации федерального проекта «1000 дворов», который уже несколько лет действует на территории регионов Дальневосточного федерального округа. Что это значит? А то, что с тех пор во многих субъектах Российской Федерации в порядок приводят придомовые зоны (устанавливают малые архитектурные формы, ремонтируют парковки и проезды, а также обустраивают детские площадки. – Прим. ред.). по личному поручению главы государства Владимира Путина и при непосредственном контроле вице-премьера Юрия Трутнева.В 2022 году из федерального бюджета на эти цели выделено 1,121 млрд рублей, из которых наша республика получила 849 млн. Безусловно, площадка в Тарбагатайском районе стоила куда меньше озвученных сумм, всего пара миллионов. Но, тем не менее, это тоже деньги.- Ее все-таки демонтировали, – говорит Марина.И тут администрация попала во встречную опалу. Вопиющее расточительство рубля шокировало не только общественность, но и представителей Общероссийского народного фронта.Вот мы и подобрались к корню проблемы – наложению границ двух участков одной земли. Но, прежде чем разобраться с этим, «Номер один» обратился к главе администрации МО СП «Большекуналейское» Галине Мальцевой и получил весьма исчерпывающий ответ.- Общая площадь застройки детской игровой площадки составляет 1000 кв. м. Установкой оборудования занимались два индивидуальных предпринимателя Л. П. Дружинин и Г. И. Рабдаев, а также ООО «Стройконтракт» и ООО «Стар». Установка выполнена в срок, – проигнорировав большую часть вопросов, скромно констатировала Галина Мальцева.То, что площадку построили в отведенный на это срок, конечно же, хорошо. Но нас интересовал целый список вопросов. Например, почему сведения четырехгодичной давности о присвоении адреса земельному участку так и не были внесены в ФИАС, будет ли проводиться процедура перемежевания и, самое главное, «кто и на каком основании дал распоряжение на демонтаж детской игровой площадки». Ведь, судя по бумагам, маленький, но все-таки шанс продолжить функционировать у нее был.Бытует мнение, что «в споре всегда виноваты оба». Зачастую это выражение применяется насчет спорных межличностных отношений. Но чем тандем из физлица и местной администрации хуже?Разобраться в неоднозначной ситуации нам помог улан-удэнский юрист, который специализируется на кадастровых вопросах.- Получилась одна земля, но два совершенно разных участка. Земельный участок с окончанием кадастрового номера «305» принадлежит администрации и имеет статус «учтенный». То есть у него есть границы. Земельный же участок с окончанием кадастрового номера «300» принадлежит физическому лицу и имеет статус «ранее учтенный». Это означает то, что у земельного участка есть кадастровый номер, есть площадь, но нет границ, – разводит руками юрист.Если попытаться отыскать «300-й» через государственный реестр недвижимости, то рассмотреть, как же все-таки выглядит этот объект, у вас не получится. Определить и восстановить границы земельного участка можно лишь при помощи процедуры межевания. Для этого специалисты проводят особые кадастровые работы, собирают и изучают документы, а также согласовывают границы земли с соседями.- В результате межевания составляется межевой план, – продолжает улан-удэнский юрист. – Затем участок ставят на кадастровый учет, и люди получают документы, где закреплены границы той или иной земли.- Участок этот мы не межевали. Когда проходила данная процедура, муж находился в зоне специальной военной операции, а я, как доверенное лицо, не поехала – сидела дома с тремя детьми, – говорит Марина Михалева.Незакрытым остается последний вопрос - почему же администрация сельского поселения, раз уж она по всем документам права, снесла игровую площадку?- Не исключено, что администрация снесла детскую игровую площадку потому, что при ее строительстве чуть-чуть вылезла за границы. Они попросту испугались грядущих разбирательств. Правда доказать это теперь практически невозможно, ведь границы спорного участка, который принадлежит обратившейся к вам семье, не были своевременно обозначены. Суд, скорее всего, тоже встанет на сторону администрации, потому что она межевалась, приглашала, а человек не пришел. То есть автоматически отказался, – подытоживает юрист.По гражданскому праву участок по-прежнему принадлежит семье, но из-за упущения земельного законодательства теперь неизвестно, где именно он находится. Вот так безответственное отношение к комплексу инженерно-геодезических работ и юридическому оформлению привело наших героев к суперпозиции. История завершилась подобно эксперименту Эрвина Шредингера. Собственность как бы есть, но в то же время она отсутствует.Фото: предоставлено Мариной Михалевой