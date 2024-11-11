Общество 11.11.2024 в 15:32

В Тункинском национальном парке появились новые метеостанции

Их установили ученые Института географии СО РАН
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Тункинском национальном парке появились новые метеостанции

В Тункинском национальном парке появились новые метеостанции. Их установили ученые Института географии СО РАН с целью развития собственной сети микроклиматического мониторинга.

- В 2012 году мы поставили станцию здесь, когда был нормальный ельник. Судя по тем данным мерзлый слой начинался с 1 м 20 см, то есть за лето здесь почва оттаивала не больше 1м 20 см, потом верх опять замерзал (при нормальной растительности 1м.20 см. была границей островной мерзлоты на болотах). После большого пожара в 2021 году граница ушла ниже 2 метров. Вчера мы пробурили до 5 метров, поставили станцию на глубине 3м.20 см, - рассказала старший научный сотрудник лаборатории гидрологии и климатологии Института географии СО РАН к.г.н. Надежда Воропай.

Установка новых метеостанций в Тунке– одно из направлений комплексного географического мониторинга.


В 2007 году по программе импортозамещения Сибирского отделения РАН на территории Тункинской котловины была установлена первая автоматизированная метеостанция.

Спустя 17 лет количество площадок мониторинга ИГ СО РАН в Прибайкалье уже превысило 60, метеорологическое оборудование работает в режиме онлайн-передачи данных или в формате логгеров (накопителей), исследования температурного режима почвы проводятся на глубине до 10 метров. Сегодня это самые длительные круглогодичные микроклиматические наблюдения в горно-котловинных ландшафтах.

- Микроклимат – один из основных факторов развития других компонентов ландшафта: почвы, растительного, животного мира и др. Поэтому площадки для установки датчиков выбирались совместно с ландшафтоведами и почвоведами. По нашему замыслу, мониторинговая сеть в Прибайкалье должна была отражать природные изменения, происходящие в разных естественных ландшафтах с разными типами почвы под влиянием климата, – отметила Надежда Николаевна Воропай.

 

Фото: Тункинский нацпарк

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