Молодые семьи участников СВО получат выплаты на жилье в первую очередь

Молодые семьи участников СВО смогут получать выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Постановление об этом подписано 7 ноября председателем правительства Михаилом Мишустиным.

- Внесены изменения в государственную программу обеспечения граждан доступным и комфортным жильем. Теперь у молодых участников СВО, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение социальной выплаты на приобретение квартиры или собственного дома, - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. Наличие детей не обязательно.

Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Главный критерий – семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

Размер выплаты составляет 30–35% стоимости жилья. Средства можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

- Мы и дальше будем принимать необходимые решения, чтобы помочь тем, кто сейчас находится на передовой, защищает будущее нашей Родины, – подчеркнул Михаил Мишустин.

Выплаты предоставляются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

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