На улицах Москвы появился банер с портретом Героя России Доржи Чимитова

На улицах Москвы появился портрет нашего земляка, Героя России Доржи Чимитова. Один из баннеров разместили напротив здания Полпредства Бурятии в Москве, на проспекте Академика Сахарова.

Доржи Чимитов - выпускник Новосибирского высшего военного училища. В специальной военной операции он участвует с первых дней.

- При выполнении одного из боевых заданий, отряд спецназа под командованием Чимитова вёл разведку в местности Городня Черниговской области, но попал в засаду противника, который превосходил в численности и оснащении. Полковник Чимитов получил ранение, но смог организовать оборону, вывести группу из-под огня и эвакуировать всех раненных. При этом противник потерял 11 человек, - рассказали в правительстве Бурятии.

Доржи Чимитов удостоен двух Орденов Мужества и Ордена Александра Невского, медали «Золотая звезда».

Фото: правительство Бурятии