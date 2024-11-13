Спасение нашего завтра

Загрязнение воздуха, почвы и водоемов ухудшает самочувствие людей. Из-за проблем со здоровьем человек не может учиться и работать в полную силу, полноценно жить и радоваться каждому дню. Поэтому в нашей стране реализуется национальный проект, который призван снизить уровень загрязнений, улучшить качество питьевой воды и систему обращения с отходами, а также сохранить биоразнообразие, в том числе создавая новые особо охраняемых природные зоны.

Сибирь задышала по-новому

С 2019 года на территории нашей республики выполняется программа регионального проекта «Сохранение лесов». Ее задача - поддерживать баланс между вырубкой и восстановлением лесных массивов. Для этой цели в этом году из федерального бюджета выделили 173,62 млн рублей. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия смогло обеспечить многие учреждения не только техникой для предотвращения, обнаружения и тушения лесных пожаров, но и специализированным транспортом.

- На покупку техники и оборудования для тушения лесных пожаров выделили 126,86 млн рублей. На запас семян лесных растений - 0,36 млн рублей. Чтобы увеличить площадь восстановления лесов, затратили 46,40 млн рублей, - рассказали в Минприроды Бурятии.

За этот год удалось приобрести 21 единицу техники и 89 единиц пожарного оборудования, заготовить 323,92 кг семян, а также выполнить работы по восстановлению лесов проведены на общей площади 5 897,78 га, что сопоставимо 74 000 футбольных полей.

- Мы высадили 400 гектаров лесов, на аналогичной площади подготовили почвы для новых, произвели уход за новым лесным массивом на территории 513 гектаров, а также за местами, где выращивают семена деревьев - на 72,5 га, - перечислили в министерстве.

Подводя итоги по региональному проекту, можно сказать, что его основной показатель выполнен на все 100 %.

Очистка сточных вод

В Бурятии по-прежнему продолжается обновление и модернизация систем очистки сточных вод, которые располагаются в Улан-Удэ и Северобайкальске. Все это часть огромного проекта «Сохранение озера Байкал». Чтобы осуществить задуманное, власти заключили с организацией «РосКапСтрой» контракт на 12 млрд рублей. Однако позже на проект понадобилось больше средств - еще плюс 3,25 млрд.

- Окончательно все работы должны были закончиться к 15 декабря, но в ходе реализации улан-удэнского объекта возникли не зависящие от сторон обстоятельства, приводящие к невозможности выполнения работ в сроки, установленные контрактом, - констатировали в министерстве.

Чтобы построить вторую линию очистных сооружений, необходимо переключить систему со старой линии на новую, провести пусконаладочные работы и сделать пробный запуск. «Водоканал» уже заключил договор с компанией «Научный подход», чтобы специалисты разработали программу для этих работ, но ее создание займет около пяти месяцев.

- С учетом всех этапов строительство второй линии займет чуть больше года, вдобавок еще половину - наладочные работы. Поэтому закончить и запустить очистные сооружения получится не раньше декабря 2026. Перенос сроков завершения работ на объекте предварительно согласован с правительством Российской Федерации, - добавили в Минприроды Бурятии.

В городе Северобайкальске тоже идет реконструкция очистных сооружений. Власти также заключили контракт, правда уже на более меньшую сумму - 3,22 млрд рублей. Здесь увеличивать стоимость работ и переносить сроки пока не будут.

Без копоти и бензиновой гари

Помимо прочего, в республике реализуется федеральный проект «Чистый воздух», благодаря которому на данный момент специалисты разрабатывают документы для обновления электросетей на Левом Берегу и в микрорайоне Забайкальском.

- В 2025 году планируется перевести на электрическое отопление 321 частный дом в СНТ «Профсоюзник» и СНТ «Урожай». Один такой эксперимент уже провели в частном доме на улице Независимой, - поделились планами в министерстве.

Перспективы сулят, что в предстоящем году система очистки появится еще на котельной школы № 13. Планы по разработке документом для реконструкции системы очистки дымовых газов котельной поселка Загорска тоже уже есть.

Всего за период с 2025 по 2036 год планируют обновить электросети и перевести более 17 000 частных домовладений в левобережной части города Улан-Удэ, сотых кварталах, микрорайоне Забайкальский и Шишковка, поселке Горьком, Аршан, Энергетик, Новая Комушка, а также Верхняя Березовка.

Пережившее катастрофу

Чтобы предотвратить загрязнения, засорения и истощения водоемов, наша республика вошла два года назад в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». С тех пор Минприроды Бурятии регулярно работает над улучшением экологического состояния озера Котокель.

Напомним, с 2009 года озеро страдало от гаффской болезни, что привело к массовой гибели рыбы и временной приостановке работы туристических баз. В 2013 году Котокель закрыли для отдыха и рыбалки из-за повышенной токсичности воды.

- В 2023 году мы завершили два этапа исполнения контракта, расчистили более 30 000 кв. м акватории и разработали более 2,5 тыс. кубических метров донного грунта в обезвоженном состоянии. Общая стоимость всех работ оценивается в 12,7 млн рублей. Кассовое освоение средств федерального бюджета составило 49%, - рассказали в министерстве.

Специалисты провели очистку 3,9 км акватории и выемку донных отложений на площади 6,5 га, извлекли более 5,6 тыс. кубометров грунта и скосили камыш на площади 1 га. Масштабные работы по оздоровлению озера Котокель официально завершены.

Министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева отметила, что проект позволил озеру «обрести новую жизнь». Однако для сохранения достигнутых результатов необходимо продолжать мониторинг состояния озера и проводить профилактические мероприятия.

Чистая страна

Еще одна программа, которая входит в состав национального проекта «Экология», носит очень символичное и отражающее ее суть название -«Чистая страна». Она помогает убирать свалки, которые находятся в городах, и опасные места, где природе уже был причинен вред.

В 2022 году власти закончили очищать от мусора территорию в поселке Усть-Баргузине. Сейчас же они убирают свалки в городах Кяхта, Закаменск и Северобайкальск.

- В Кяхте работы по очистке прошли в период с 2022 по 2023 год. Свалку как бы разделили на три части. Сначала большую часть работ выполнили на двух частях в первый год, а оставшееся - уже во второй, - рассказали в министерстве.





На фото: Рекультивированная свалка в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" в г. Кяхте

На кяхтинской свалке специалисты провели работы по укреплению земли георешеткой, сделали слой из камней для отвода воды, проложили трубы для ее стока, постелили специальный материал для защиты от влаги, создали новый слой земли и выровняли всю поверхность.

В рамках проекта «Чистая страна», который является частью национального проекта «Экология», Министерство природных ресурсов Республики Бурятия также заключило договор с компанией «Авто Дом». По этому договору компания должна была провести работы по очистке свалки в городе Северобайкальске.

- Рекультивация свалки в г. Северобайкальске в центральной экологической зоне Байкальской природной территории завершилась в прошлом году. Свалка занимала 3,5 га, а объем отходов составлял около 186 000 кубических метров, - рассказали в Минприроды Бурятии.

Еще одна свалка была расположена в Закаменске. Она занимала 4 га, а мусор на ней составлял порядка 60 000 куб. м. К слову, ее официально признали опасной для окружающей среды. Министерство природных ресурсов Республики Бурятия заключило договор с компанией «Альянс», и та в три этапа провела работы по очистке.

- Специалисты уложили геотекстиль на дно котлована, заняв площадь 11 313,32 м². Также они разместили бентонитовые маты на площади 12 784,052 м² и создали подстилающий слой такой же площади. Затем был сформирован нижний слой отходов объемом 27 865,204 м³. После этого специалисты сделали изолирующий слой объемом 2 272,641 м³ и верхний слой отходов объемом 32 398,652 м³, - сообщили в министерстве.

Национальный проект «Экология» - это масштабная инициатива, направленная на сохранение окружающей среды и улучшение экологической обстановки в стране. Благодаря ему мы сможем сохранить красоту нашей природы для будущих поколений и обеспечить им здоровую жизнь.

Реализация проекта уже приносит свои плоды: ликвидируются несанкционированные свалки, восстанавливаются леса, внедряются новые технологии в сфере обращения с отходами. Это значит, что воздух становится чище, вода - прозрачнее, а природа - здоровее. Надеемся, что Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия будет и дальше радовать нас плодотворными результатами.





Фото: Минприроды Бурятии.