Ветерану СВО из Бурятии помогли приобрести новый протез. Мужчина поскользнулся и повредил протез нижней конечности, после чего тот пришел в негодность.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Баргузинском районе Елена Узикова помогла бойцу приобрести новый протез. Она связалась со специалистом Московской протезной организации, где был изготовлен прежний протез.

Затем она по рекомендации обратилась в филиал протезной организации в г. Улан-Удэ, куда был приглашён Сергей для осмотра протеза и замеров для заказа комплектующих.

По ходу ожидания протеза, у Сергея образовался свищ, требующий госпитализации. Социальный координатор своевременно организовала транспортировку в лечебное учреждение, где ветерану провели операцию.

- Хочу выразить благодарность филиалу фонда «Защитники Отечества» и социальному координатору Елене Узиковой за оперативную помощь в решении моих вопросов. Как хорошо, что есть такой фонд, который помогает нашим ребятам, участникам СВО решать многие проблемы. Огромное Вам спасибо за поддержку и содействие, - сказал Сергей.

Сейчас Сергея уже ждут для примерки протеза в г. Улан-Удэ. Желаем ему здоровья и скорейшего восстановления!

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии