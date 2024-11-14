Общество 14.11.2024 в 09:53

Ветерану СВО из Бурятии помогли приобрести новый протез

Мужчина поскользнулся и повредил протез нижней конечности, после чего тот пришел в негодность
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветерану СВО из Бурятии помогли приобрести новый протез

Ветерану СВО из Бурятии помогли приобрести новый протез. Мужчина поскользнулся и повредил протез нижней конечности, после чего тот пришел в негодность.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Баргузинском районе Елена Узикова помогла бойцу приобрести новый протез. Она связалась со специалистом Московской протезной организации, где был изготовлен прежний протез.

Затем она по рекомендации обратилась в филиал протезной организации в г. Улан-Удэ, куда был приглашён Сергей для осмотра протеза и замеров для заказа комплектующих.

По ходу ожидания протеза, у Сергея образовался свищ, требующий госпитализации. Социальный координатор своевременно организовала транспортировку в лечебное учреждение, где ветерану провели операцию.

- Хочу выразить благодарность филиалу фонда «Защитники Отечества» и социальному координатору Елене Узиковой за оперативную помощь в решении моих вопросов. Как хорошо, что есть такой фонд, который помогает нашим ребятам, участникам СВО решать многие проблемы. Огромное Вам спасибо за поддержку и содействие, - сказал Сергей.

Сейчас Сергея уже ждут для примерки протеза в г. Улан-Удэ. Желаем ему здоровья и скорейшего восстановления!

 

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии

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