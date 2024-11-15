В селе Кырен Тункинского района появится уникальный парк

«Всероссийский конкурс лучших проектов создания городской среды проводится Минстроем России по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Финалистами конкурса для муниципальных образований Дальневосточного федерального округа становятся села Бурятии с населением от 5 тыс. человек. В прошлом году гранты выиграли три села: с.Кабанск, с.Сотниково, с.Кырен. В этом году проходит их реализация», - отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.





Сама территория парка составляет 48 727 кв. м, которая протяжении 30 лет оставалась заброшенным пространством с пришедшими в негодность аттракционами с советских времен.





- Прозвучал ряд предложений и от наших земляков-кыренцев. А также, чтобы по периметру парка, по возможности, была сделана тропа для скандинавской ходьбы. А параллельно чтобы шла дорожка с твёрдым покрытием для катания на роликах и скейтбордах, - отметил глава Тункинского района Чингис Маншеев.





«При проектировании парка совместно с жителями села Кырен была раскрыта тема бурятских легенд и придумана собственная легенда про парк, которая легла в основу концепции и стала ключевым мотивом и уникальным малым архитектурным формам. Главным арт-объектом стал «Попутный ветер» - квинтэссенция элементов культурной ритуальной идентичности бурятского народа: Хадак, Хурдэ, Сэргэ», — отметил заместитель главы по инфраструктуре Александр Пахахинов. - Легенда о ласковом степном ветре, скачущем на коне, который нашептал на ухо кочевнику заветные слова и тот пустился в путь. Так они вместе доехали до красивой долины и обосновали в ней парк. С тех пор попутный ветер обитает в парке и ждет любого странника, чтобы пожелать ему хорошей дороги».





По словам строителя парка Ширапа Халудорова, особое внимание было уделено всем деталям, ведь проект уникальный. Весь коллектив подрядной организации работали с усердием, понимая, что проект станет значимым объектом для всего района.







Уникальный парк с философским названием «Путь ветра» станет центром притяжения не только для местного населения, но и обязательным пунктом посещения для туристов. Тункинский район занимает первое место по туристическому потоку среди районов Республики Бурятия.В селе Кырен Тункинского района реализуется проект по созданию комфортной городской среды, ставший победителем Всероссийского конкурса лучших проектов. В конце 2024 года планируется сдача объекта. Финансирование составляет 100 миллионов рублей, что позволит создать комфортное пространство на фоне живописных саянских гор и тункинской долины.«Чтобы принять участие в конкурсе была проведена плотная совместная работа с дизайнерами, подрядными организациями и специалистами администрации. От дизайн-проекта до оформления документаций в соответствии с критериями мы потратили 2 года. Идея проекта исходила из потребности жителей в месте для проведения культурно-массовых мероприятий. Ну, и также реконструкция самого заброшенного парка», - прокомментировал заместитель главы по инфраструктуре Александр Пахахинов.В целом проект включает благоустройство парка с установкой амфитеатра, скалодрома, музыкальных инструментов, сцены, зон отдыха и спортивных площадок. На момент обсуждения и презентации проекта, были учтены предложения и мнения жителей села в ходе проведенного опроса.Напоминаем, что Бурятия участвует во Всероссийском конкурсе с 2019 года, ежегодно представляя успешные проекты, как данный проект «Путь ветра», что свидетельствует о стремлении и желании местного населения работать и жить в комфортных условиях.Фото: предоставлено администрацией села Кырен