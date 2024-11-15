Общество 15.11.2024 в 14:22
В селе Кырен Тункинского района появится уникальный парк
Проект «Путь ветра» стал победителем во всероссийском конкурсе
Текст: Татьяна Жамсуева
Уникальный парк с философским названием «Путь ветра» станет центром притяжения не только для местного населения, но и обязательным пунктом посещения для туристов. Тункинский район занимает первое место по туристическому потоку среди районов Республики Бурятия.
В селе Кырен Тункинского района реализуется проект по созданию комфортной городской среды, ставший победителем Всероссийского конкурса лучших проектов. В конце 2024 года планируется сдача объекта. Финансирование составляет 100 миллионов рублей, что позволит создать комфортное пространство на фоне живописных саянских гор и тункинской долины.
«Чтобы принять участие в конкурсе была проведена плотная совместная работа с дизайнерами, подрядными организациями и специалистами администрации. От дизайн-проекта до оформления документаций в соответствии с критериями мы потратили 2 года. Идея проекта исходила из потребности жителей в месте для проведения культурно-массовых мероприятий. Ну, и также реконструкция самого заброшенного парка», - прокомментировал заместитель главы по инфраструктуре Александр Пахахинов.
В целом проект включает благоустройство парка с установкой амфитеатра, скалодрома, музыкальных инструментов, сцены, зон отдыха и спортивных площадок. На момент обсуждения и презентации проекта, были учтены предложения и мнения жителей села в ходе проведенного опроса.
Напоминаем, что Бурятия участвует во Всероссийском конкурсе с 2019 года, ежегодно представляя успешные проекты, как данный проект «Путь ветра», что свидетельствует о стремлении и желании местного населения работать и жить в комфортных условиях.
Фото: предоставлено администрацией села Кырен
В селе Кырен Тункинского района реализуется проект по созданию комфортной городской среды, ставший победителем Всероссийского конкурса лучших проектов. В конце 2024 года планируется сдача объекта. Финансирование составляет 100 миллионов рублей, что позволит создать комфортное пространство на фоне живописных саянских гор и тункинской долины.
«Всероссийский конкурс лучших проектов создания городской среды проводится Минстроем России по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Финалистами конкурса для муниципальных образований Дальневосточного федерального округа становятся села Бурятии с населением от 5 тыс. человек. В прошлом году гранты выиграли три села: с.Кабанск, с.Сотниково, с.Кырен. В этом году проходит их реализация», - отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.
«Чтобы принять участие в конкурсе была проведена плотная совместная работа с дизайнерами, подрядными организациями и специалистами администрации. От дизайн-проекта до оформления документаций в соответствии с критериями мы потратили 2 года. Идея проекта исходила из потребности жителей в месте для проведения культурно-массовых мероприятий. Ну, и также реконструкция самого заброшенного парка», - прокомментировал заместитель главы по инфраструктуре Александр Пахахинов.
Сама территория парка составляет 48 727 кв. м, которая протяжении 30 лет оставалась заброшенным пространством с пришедшими в негодность аттракционами с советских времен.
В целом проект включает благоустройство парка с установкой амфитеатра, скалодрома, музыкальных инструментов, сцены, зон отдыха и спортивных площадок. На момент обсуждения и презентации проекта, были учтены предложения и мнения жителей села в ходе проведенного опроса.
- Прозвучал ряд предложений и от наших земляков-кыренцев. А также, чтобы по периметру парка, по возможности, была сделана тропа для скандинавской ходьбы. А параллельно чтобы шла дорожка с твёрдым покрытием для катания на роликах и скейтбордах, - отметил глава Тункинского района Чингис Маншеев.
«При проектировании парка совместно с жителями села Кырен была раскрыта тема бурятских легенд и придумана собственная легенда про парк, которая легла в основу концепции и стала ключевым мотивом и уникальным малым архитектурным формам. Главным арт-объектом стал «Попутный ветер» - квинтэссенция элементов культурной ритуальной идентичности бурятского народа: Хадак, Хурдэ, Сэргэ», — отметил заместитель главы по инфраструктуре Александр Пахахинов. - Легенда о ласковом степном ветре, скачущем на коне, который нашептал на ухо кочевнику заветные слова и тот пустился в путь. Так они вместе доехали до красивой долины и обосновали в ней парк. С тех пор попутный ветер обитает в парке и ждет любого странника, чтобы пожелать ему хорошей дороги».
По словам строителя парка Ширапа Халудорова, особое внимание было уделено всем деталям, ведь проект уникальный. Весь коллектив подрядной организации работали с усердием, понимая, что проект станет значимым объектом для всего района.
Напоминаем, что Бурятия участвует во Всероссийском конкурсе с 2019 года, ежегодно представляя успешные проекты, как данный проект «Путь ветра», что свидетельствует о стремлении и желании местного населения работать и жить в комфортных условиях.
Фото: предоставлено администрацией села Кырен
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