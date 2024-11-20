В Бурятии построят 11 модульных спортзалов

В Бурятии в следующем году построят 11 модульных спортзалов. Их построят в рамках федеральной программы «50 спортзалов в школах ДФО». Эта программа реализуется на Дальнем Востоке с 2023 года.

- В Бурятии только в 2024 году по этой программе открылось 3 спортивных зала: на базе Селенгинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, СОШ № 54 Улан-Удэ, а также Мухоршибирской СОШ № 2. Всего за время реализации программы в республике построили 6 спортзалов, в которых занимаются почти 3 тыс. детей, - сообщили в правительстве Бурятии.

В 2023 году модульные спортивные залы открылись на базе 3 учреждений: республиканская кадетская школа-интернат, республиканская Мариинская школа-интернат, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2.

На 2025 год Министерством образования и науки Бурятия подана заявка на строительство еще 11.

В новых комплексах есть все необходимое снаряжение для проведения уроков физкультуры, а также дополнительных занятий по определенным видам спорта. Модульные конструкции оборудованы тренерской, раздевалками, душевыми, санузлами.

Во многих открывшихся спортзалах также реализуется программа «Киокусинкай в школу», благодаря которой сегодня около четырех тысяч ребят в школах ДФО занимаются на дополнительных уроках физкультуры. В Бурятии такие занятия посещают 260 детей.

Обновление спортивной инфраструктуры в школах ДФО, строительство новых спортивных залов стало возможным благодаря механизму Единой Президентской субсидии.

В следующем году реализация программ «50 спортзалов в школах ДФО» и «Киокусинкай в школу» продолжится. Проект реализуется по поручению полпреда ДФО Юрия Трутнева и при содействии Минвостокразвития России, инициатор проекта – трехкратный чемпион мира по киокусинкай карате Хаид Мантаев.

Фото: правительство Бурятии