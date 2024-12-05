Выписка из квартиры

Вопрос: «Кого нельзя выписать из квартиры без их согласия?»

Олег Т.

Собственник недвижимости вправе выписать остальных жильцов из своей квартиры, если они не имеют права собственности. Есть два пути решения вопроса: добровольная и принудительная выписка. В первом случае все достаточно просто - прописанный должен пойти в отделение МФЦ или управление МВД (или подать заявку на портале «Госуслуги») и сняться с регистрационного учета. Если прописанный не дал согласия, тогда выписка будет проходить в принудительном порядке через суд. До обращения в суд предварительно нужно уведомить зарегистрированных лиц о необходимости снятия с учета в письменном виде.

Затем собственник должен обратиться в районный суд по месту нахождения объекта недвижимости (места регистрации лица) о снятии с регистрационного учета прописанного человека. Такое дело рассматривается с привлечением лица, которого планируют снять с регистрации. Сроки вынесения решения по ним (с учетом апелляционного обжалования и возврата дела) могут занимать до полутора лет. Снятые с учета не сохраняют право пользования и проживания в квартире собственника.

В каких случаях нельзя снять с регистрации человек. Конкретного перечня лиц законодательство не предусматривает. Однако, исходя из правоприменительной практики, эксперты выделили основные категории лиц, которых нельзя (или затруднительно) снять с регистрационного учета:

- лица, отказавшиеся от приватизации. По закону гражданин, отказавшийся от участия в приватизации квартиры, сохраняет бессрочное право пользования этим жилым помещением, в том числе если он перестал быть членом семьи собственника жилого помещения;

- бывшие супруги. Речь идет о ситуации, когда в брачном контракте или ином соглашении была установлена возможность проживания супруга в квартире;

- несовершеннолетние, в том числе сироты, а также дети, находящиеся под опекой. За редким исключением несовершеннолетние не могут быть сняты с регистрационного учета без наличия у них, например, другого места жительства, согласия органа опеки либо иных специальных условий;

- лица, которые находятся на иждивении. В данном случае речь идет о нетрудоспособных родственниках — пожилых, недееспособных или инвалидах;

- наследники. Речь идет о ситуации, когда возможность проживания в квартире была предусмотрена завещателем.