В Бурятии торжественно закрыли пожароопасный сезон

В Бурятии прошло торжественное закрытие пожароопасного сезона. По итогам сезона были награждены сотрудники лесного хозяйства республики.

- В 2024 году в республике зарегистрирован 641 лесной пожар, общей площади свыше 400 тысяч га. Более 70% всех возгораний возникли из-за сухой грозы, - сообщили в РАЛХе.

Самой непростой была ситуация на севере Бурятии. В Муйском районе обнаружено наибольшее количество пожаров - 108 очагов. В Баунтовском эвенкийском районе пожары возникали в горах, каменистой местности, также в этом районе были переходы огня с Забайкальского края.

Несмотря на труднодоступную местность, тяжелые погодные условия, лесники в очередной раз подтвердили свой профессионализм и смогли предотвратить распространение огня и отстояли населенные пункты.









- Сегодня мы благодарим наших сотрудников за самоотверженный труд, смелость и отзывчивость. На самые сложные возгорания огнеборцы прибывали со всей Бурятии. Выходили к кромке в ночное время, оперативно принимали решения по локализации и ликвидации пожаров. Вручную отрабатывали кромку. Мало того, мы успевали помогать бойцам в борьбе с огненной стихией в других регионах страны. Спасибо за вашу работу, за серьезный подход к своей деятельности и хорошие результаты, - отметил Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.





Фото: РАЛХ