Общество 21.11.2024 в 14:30

Депутат Хурала пожаловался в прокуратуру на дорогой уголь

Его продавали в два раза дороже, чем положено
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Текст: Андрей Константинов
Депутат Хурала пожаловался в прокуратуру на дорогой уголь
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению одного из депутатов Народного Хурала. Он пожаловался, что ООО «Тимлюйский шифер» продает населению уголь по двойной цене. В ходе проверки нарушения подтвердились.

«Установлено, что вопреки требованиям закона в 2023 и 2024 годах ООО «Тимлюйский шифер» реализовывало населению уголь по цене, превышающей предельно допустимую, предусмотренную нормативно-правовыми актами Республиканской службы по тарифам. Так, в октябре 2024 года стоимость тонны угля составляла 6900 рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.

Для устранения выявленных нарушений гендиректору компании внесли представление. Также в отношении него возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством предельных цен на товары). После этого «Тимлюйский шифер» снизил цену угля до 3485 рублей за тонну.

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