Депутат Хурала пожаловался в прокуратуру на дорогой уголь

Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению одного из депутатов Народного Хурала. Он пожаловался, что ООО «Тимлюйский шифер» продает населению уголь по двойной цене. В ходе проверки нарушения подтвердились.«Установлено, что вопреки требованиям закона в 2023 и 2024 годах ООО «Тимлюйский шифер» реализовывало населению уголь по цене, превышающей предельно допустимую, предусмотренную нормативно-правовыми актами Республиканской службы по тарифам. Так, в октябре 2024 года стоимость тонны угля составляла 6900 рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.Для устранения выявленных нарушений гендиректору компании внесли представление. Также в отношении него возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством предельных цен на товары). После этого «Тимлюйский шифер» снизил цену угля до 3485 рублей за тонну.