Общество 21.11.2024 в 16:48

Жители Бурятии жалуются на проблемы с томографией

Томографы вышли из строя сразу в нескольких больницах республики
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии жалуются на проблемы с томографией
Фото: архив «Номер один»
В Минздраве Бурятии прокомментировали ситуацию с прохождением томографии, на сложности в которой жители республики жалуются в соцсетях. Раздосадованные пациенты пишут, что получают направления от врачей, но пройти МРТ-исследования не могут. При этом в платных клиниках такой проблемы нет.

Как пояснили в Минздраве, проблемы с длительным ожиданием проведения магнитно-резонансной томографии в республике связаны с технической неисправностью МРТ-аппаратов сразу в нескольких медицинских организациях. Это Республиканская клиническая больница, Бурятский республиканский онкологический диспансер, городская больница №4 и Республиканский перинатальный центр.

«Министерством здравоохранения приняты меры по ремонту МР-томографа в онкологическом диспансере. Совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования из средств нормированного страхового запаса выделено более 4 млн рублей. Ожидаемый срок запуска — середина декабря. В Республиканской больнице и городской больнице №4 ремонт оборудования осуществляется в рамках договоров технического сопровождения», - рассказали в Минздраве.

Для ремонта МРТ-аппарата в горбольнице №4 необходимы запчасти, которые сейчас уже в пути в Улан-Удэ. Предположительный срок завершения ремонта аппарата — середина декабря.

Ремонт томографа в РКБ почти завершен, аппарат начал работу в тестовом режиме. Если все пойдет нормально, он заработает в прежнем графике до конца недели.

«Маршрутизация пациентов, нуждающихся в МРТ-исследованиях, производится в Детскую республиканскую больницу (по будням принимают детей, по выходным — взрослых) и частные медицинские организации в рамках программы обязательного медицинского страхования. Исследования там проводятся бесплатно по полису ОМС. С учетом длительности проведения МР-процедур, которые составляют 20-45 минут, в отдельных случаях час-полтора, пропускная способность одного МРТ-аппарата ограничена, что также привело к увеличению листов ожидания», - пояснили в министерстве здравоохранения.
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здравоохранение

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