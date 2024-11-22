Школа №1 в Улан-Удэ отмечает свое столетие

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Oднa из cтapeйшиx шкoл Улaн-Удэ oтмeчает 100-лeтний юбилeй. Koнцepтнyю пpoгpaммy 22 ноября на сцене Бурятского театра драмы пoкaзaли твopчecкиe кoллeктивы школы. Педагогов и ребят поздравили представители органов власти республики и города, в том числе депутаты Горсовета.Школа №1 – старейшее образовательное учреждение города Улан-Удэ. Свою историю она ведет с довоенных лет, с 1924г, когда она называлась «первой образцовой школой».Сегодня школа №1 - активный участник инновационных преобразований, победитель различных конкурсов, таких как всероссийский конкурс-смотр образовательных организаций «Достижения образования», конкурс по созданию новых дополнительных мест в рамках программы «Успех каждого ребенка» и др.Школа в течение нескольких лет была республиканской стажировочной площадкой, имеет статус муниципальной инновационной площадки, является базовой площадкой БГУ, муниципальным предметным центром по русскому языку, немецкому языку. В школе успешно реализуются международный проект «Школа как пункт сдачи экзамена на немецкий языковой диплом», «Сетевой дистанционный образовательный кластер» и многие другие.Со словами поздравлений выступили министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, руководитель администрации Советского района города Улан-Удэ Евгений Эрдынеев, представители администрации города и депутаты Горсовета.- Для школы №1 сегодня особо важная дата, вековой юбилей. Из школы №1 выпустилось много замечательных, талантливых выпускников, которые вошли в историю нашего города. Выпускники школы №1 принимали участие в Великой Отечественной Войне, а сегодня их потомки сражаются на СВО. Как участник спецоперации я открыт к сотрудничеству по военно-патриотическому воспитанию. Желаю школе процветания, новых достижений и новых побед, - сказал депутат Горсовета Михаил Босхолов.В школе №1 работают талантливые, преданные своему делу педагоги. Среди них есть отличники просвещения РФ, почетные работники общего образования РФ, победители всероссийских, региональных профессиональных конкурсов и научно-практических конференций.Учащиеся школы ежегодно занимают призовые места в смотрах, конкурсах, конференциях различного уровня- от городского до всероссийского.Выпускники школы показывают по результатам независимой экспертизы достаточно высокое качество образования, ежегодно есть выпускники, оканчивающие школу с золотой медалью, с аттестатом отличия, успешно поступают в российские и зарубежные вузы.Почетные гости вручили благодарственные письма и почетные грамоты ветеранам школы, а также работающим там ныне педагогическим работникам.