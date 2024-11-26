Общество 26.11.2024 в 14:45

Атлантический циклон несет в Бурятию снег, ветер и плюсовую температуру

Незавидная погода ожидает жителей республики в ближайшие три дня
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Текст: Андрей Константинов
Атлантический циклон несет в Бурятию снег, ветер и плюсовую температуру
Фото: архив «Номер один»
О грядущем ухудшении погоды предупреждают синоптики Бурятии. По данным Гидрометцентра, 27-29 ноября циклон с Атлантики принесет в республику снег, ветер до 20 м/с и потепление. На дорогах ожидаются накаты и гололедица.

27 ноября по республике будет облачно с прояснением, местами небольшой снег, по южному Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью -10, -15, местами -20, -25, по северу -26, -31. Днем ожидается -1, -6, местами -11, -16 градусов.

В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -10, -12, днем -4, -6 градусов.

28 ноября по республике облачно, снег, местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью 0, -5, местами -10, -15, по северу -20, -25, по Баунтовскому району до -30. Днем -1, +4, местами -4, -9, по северу -10, -15.

В Улан-Удэ снег. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура ночью -3, -5, днем около 0.

29 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -3, -8, местами -13, -18, по северу -21, -26. Днем прогнозируется -3, +2, местами -7, -12.

В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днем прекращение осадков. Ветер северо-западный ночью 9-14, днем 4-9 м/с. Температура ночью -4, -6, днем около 0.

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