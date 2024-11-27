Общество 27.11.2024 в 11:41

В Улан-Удэ сотрудникам наркодиспансера представили нового главврача

Им стал бывший руководитель Закаменской ЦРБ Константин Эрдынеев
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудникам наркодиспансера представили нового главврача
Вчера руководство Минздрава Бурятии представило нового главного врача республиканского наркологического диспансера. Им стал экс-главврач Закаменской ЦРБ Константин Эрдынеев.

«Этот молодой и энергичный руководитель уже зарекомендовал себя как креативный лидер, готовый принимать вызовы времени и находить нестандартные решения для улучшения работы учреждения», - охарактеризовали нового главврача в Минздраве.


Константин Эрдынеев родился в Улан-Удэ. В 2005 году окончил Читинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». За его плечами клиническая интернатура по травматологии и ортопедии (2008 г.), клиническая ординатура по специальности «нейрохирургия» на базе Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования (2013 г.). Имеет опыт работы на руководящей должности более 8 лет.

«Будучи руководителем Закаменской ЦРБ, Константин Эрдынеев сумел вывести здравоохранение района на новый виток развития, достичь решения многих вопросов, включая кадровые. Впереди у него большая работа, направленная на очень злободневную проблему в нашем обществе, связанную с злоупотреблением алкоголя», - отметили в Минздраве.

Напомним, прежний главврач нарколожки Андрей Михеев уволился в августе этого года по собственному желанию. Он руководил учреждением 14 лет. Напоследок ему вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия».

Фото: Минздрав Бурятии
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