В Улан-Удэ сотрудникам наркодиспансера представили нового главврача

«Этот молодой и энергичный руководитель уже зарекомендовал себя как креативный лидер, готовый принимать вызовы времени и находить нестандартные решения для улучшения работы учреждения», - охарактеризовали нового главврача в Минздраве.





Напомним, прежний главврач нарколожки Андрей Михеев уволился в августе этого года по собственному желанию. Он руководил учреждением 14 лет. Напоследок ему вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия».





Фото: Минздрав Бурятии



Вчера руководство Минздрава Бурятии представило нового главного врача республиканского наркологического диспансера. Им стал экс-главврач Закаменской ЦРБ Константин Эрдынеев.Константин Эрдынеев родился в Улан-Удэ. В 2005 году окончил Читинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». За его плечами клиническая интернатура по травматологии и ортопедии (2008 г.), клиническая ординатура по специальности «нейрохирургия» на базе Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования (2013 г.). Имеет опыт работы на руководящей должности более 8 лет.«Будучи руководителем Закаменской ЦРБ, Константин Эрдынеев сумел вывести здравоохранение района на новый виток развития, достичь решения многих вопросов, включая кадровые. Впереди у него большая работа, направленная на очень злободневную проблему в нашем обществе, связанную с злоупотреблением алкоголя», - отметили в Минздраве.