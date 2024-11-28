Общество 28.11.2024 в 14:20

Сержант из Бурятии умер за две недели до вручения звезды Героя России

Владимир Белокопытов удостоился высокого звания за штурм Угледара
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Текст: Андрей Константинов
Сержант из Бурятии умер за две недели до вручения звезды Героя России
Фото: скриншот видео
23 ноября указом президента России гвардии младшему сержанту Владимиру Белокопытову из Бурятии было присвоено звание Героя России посмертно. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, высоким званием он был удостоен за взятие города Угледар.

«Под непрекращающимся обстрелом противника подразделение под командованием Владимира Белокопытова взяло город штурмом и удерживало до подкрепления. Под натиском противника герою удалось прорваться через огневой рубеж. Рискуя жизнью, он первым зашел в город, после чего установил флаг России над одним из зданий. Это был первый его штурм, благодаря этому подвигу наши войска отбили город», - рассказал Алексей Цыденов.
 
Владимир Белокопытов родился 16 апреля 1980 года в селе Читкан. С 1987 года по 1995 год учился в Читканской средней школе, окончил 9 классов. Затем работал в совхозе кочегаром, разнорабочим, строителем. После закрытия совхоза трудился в Баргузинском доме-интернате. В 1998 был призван в ряды Российской армии, где отслужил 2 года. После демобилизации женился, в браке у него родились 6 детей. Знакомые и близкие, характеризуют Владимира как очень скромного, неконфликтного человека, доброжелательного и гостеприимного, примерного сына и отца.

В сентябре 2022 года Владимир Белокопытов был призван в рамках частичной мобилизации. Он был командиром боевой машины мотострелкового батальона.


«Гвардии младший сержант при выполнении специальных задач всегда был отважен и безукоризненно выполнял боевые задания. Проявив стойкость и мужество, был отмечен военным командованием и удостоен звания Героя России. К сожалению, Владимир Иванович скоропостижно скончался 9 ноября в больнице в Донецкой Народной республике. Умер от острой коронарной недостаточности, не дождавшись вручения звезды Героя. Вчера его похоронили в родном селе», - сообщил глава Бурятии.
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спецоперация Герой России

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