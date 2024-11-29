Общество 29.11.2024 в 06:00

В Бурятии раскручивается инфляция

Вслед за ценами вырастут и штрафы
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии раскручивается инфляция
Фото: архив «Номер один»
Конец года уже не за горами, а это значит, что с января нас «обрадуют» как новыми ценами, так и штрафами. Немалую роль во всем этом сыграют рост курса доллара, дорогая логистика и санкции. О том, чего ждать жителям нашей республики, расскажет «Номер один».

Автомобиль  — синоним роскоши

В правительстве РФ разрабатываются поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которыми заметно увеличивается размер штрафов за самые «популярные» нарушения ПДД. Например, за превышение скорости на величину от 20 до 40 км/ч будут штрафовать не на 500, а на 750 рублей. Кроме того, планируется вдвое уменьшить скидку за своевременную оплату. Если поправки будут оперативно приняты, изменения вступят в силу уже с 1 января 2025 года.

Сейчас за превышение скорости, зафиксированное дорожными камерами, полагается штраф от 500 до 5000 рублей, в зависимости от масштаба превышения. Поправки увеличивают эту вилку до 750 - 7500 рублей. Аналогично вырастет штраф за несоблюдение требований знаков или разметки.

Кроме того, наказание за непристегнутый ремень ужесточат с 1000 до 1500 рублей, управление автомобилем в нетрезвом состоянии обойдется водителям уже не в 30 000, а в 45 000 рублей. Также планируют примерно в 1,5 раза увеличить штрафы за причинение вреда здоровью при нарушении ПДД.

Борщевой набор растет

Федеральная служба государственной статистики между тем опубликовала данные о том, что в ноябре годовая инфляция ускорилась до 8,68%. В сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,73%.

Из обзора министерства экономического развития следует, что ноябрьская инфляция ускорилась с 0,30% до 0,37%. Годовая же инфляция выросла до 8,68% (на прошлой неделе она составляла 8,56%. – Прим. ред.).

Цены на плодоовощную продукцию, по данным Росстата, выросли на 4,1%. В частности, росла стоимость на огурцы (+11,3%), помидоры (+6%), капусту белокочанную (+4,7%), лук репчатый (+4,4%), картофель (+3,8%), свеклу столовую (+1,6%), морковь (+1,3%), бананы (+1,2%), яблоки (+1%). Продолжили расти и цены на сливочное масло (+1,4%).

Подорожание продовольствия по большей части связано с дорогой логистикой, а также ростом курса юаня и доллара к рублю. На прошлой неделе американская валюта преодолела психологическую отметку в 100 долларов за рубль. Поскольку в отсутствие свободного валютного рынка в РФ курсы устанавливает ЦБ, видимо, следующей такой отметкой является 110 рублей за доллар.

– Отпустив доллар, чиновники напечатают рубли и решат проблемы с версткой бюджета, однако тем самым они запустят новый виток инфляции… Таким образом, каждый последующий ход еще больше ухудшит экономическую ситуацию. Как бы нам не скатиться в гиперинфляцию при таком подходе монетарных властей… – говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.

В обзоре минэкономразвития также отмечается, что в сегменте непродовольственных товаров темп роста цен составил 0,12%. Подорожали бензин (+0,30%) и дизельное топливо (+0,53%). По мнению экономистов, ожидаемое увеличение топливных акцизов с 1 января 2025 года вновь приведет к росту стоимости бензина.

Стоит отметить, что совсем скоро огорчатся и любители деликатесов. Уже к Новому году на 20% подорожает любимая многими красная икра. По сравнению с концом прошлого года, она станет дороже в два раза. Все из-за того, что на Дальнем Востоке уменьшился улов. Теперь за килограмм лососевой красной икры оптовики просят 9 000 рублей вместо 5 500. К праздникам цены поднимут еще на 2 - 3 тысячи.

Жизнь не по карману

В Бурятии с 1 января 2025 года индексации коммунальных тарифов не будет. Однако к лету в секторе жилищно-коммунальных услуг ожидается очередная индексация тарифов. Тепло, электроэнергия, холодная и горячая вода будут обходиться еще дороже – в среднем на 10-12%.

В итоге счета на оплату коммунальных услуг будут «съедать» все большую долю семейных бюджетов.

Сфера развлечений, включая рестораны, кафе, театры и кино, также подорожает. Из-за увеличивающихся затрат на рост заработной платы дефицитного персонала и подорожания ингредиентов владельцы заведений будут вынуждены увеличивать стоимость услуг. Так, цены на билеты и блюда, скорее всего, вырастут в Бурятии не менее чем на 20%.

Инфляция станет также ключевым фактором роста затрат и на образовательные услуги. С нового года вырастает МРОТ, что увеличит затраты бюджетных учреждений.

Трудно понять, что вообще не вырастет в будущем году. Речь уже идет не об увеличении стоимости отдельных услуг или групп товаров, а о росте цен практически на все. При этом раскрутить инфляцию легко (через включение печатного станка и раздачи необеспеченных денег отдельным категориям граждан. – Прим. ред.), а вот вернуть ее на прежние уровни весьма проблематично. Пока у властей осталось немного инструментов для обуздания инфляции. В том числе и дальше загонять вверх ключевую ставку и, как следствие, удорожание стоимости кредитных ресурсов.
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