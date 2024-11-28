В Советском районе контролируют ситуацию на дорогах

Сейчас здесь задействовано 11 единиц специализированной техники, работают 40 уборщиков снега комбината по благоустройству. Силы направлены на расчистку тротуаров, остановочных карманов и трамвайных остановок.

- С самого утра сотрудниками администрации ведется мониторинг территории района, все заявки направляются в комбинат по благоустройству и управляющие компании, - сказал Евгений Алексеев, первый заместитель руководителя администрации Советского района.

Работники управляющих компаний также очищают придомовые территории и подсыпают тротуары.

Жители Советского района могут оставить заявку на подсыпку по телефону горячей линии: 21-49-67.

Фото: скриншот, видео администрации Улан-Удэ