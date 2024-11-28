Общество 28.11.2024 в 16:11
В Советском районе контролируют ситуацию на дорогах
Сейчас здесь задействовано 11 единиц специализированной техники
Сейчас здесь задействовано 11 единиц специализированной техники, работают 40 уборщиков снега комбината по благоустройству. Силы направлены на расчистку тротуаров, остановочных карманов и трамвайных остановок.
- С самого утра сотрудниками администрации ведется мониторинг территории района, все заявки направляются в комбинат по благоустройству и управляющие компании, - сказал Евгений Алексеев, первый заместитель руководителя администрации Советского района.
Работники управляющих компаний также очищают придомовые территории и подсыпают тротуары.
Жители Советского района могут оставить заявку на подсыпку по телефону горячей линии: 21-49-67.
Фото: скриншот, видео администрации Улан-Удэ