В пяти районах Бурятии отменены очные занятия в школах. Они все перешли на дистанционное обучение в связи с аномальной погодой.

- Отменены очные занятия в школах в 5 муниципальных образованиях Бурятии. В связи с аномально теплой погодой на дистант частично перешли Мухоршибирский, Тарбагатайский, Иволгинский, Прибайкальский районы и полностью город Улан-Удэ, - сообщили в правительстве Бурятии.

Всего на очные занятия сегодня не выйдут 77 СОШ, более 80 тыс. учеников.

Жителей города и районов просят не пользоваться личным транспортом. Идет обильное таяние снега и затем намерзание льда.

Все коммунальные службы работают в усиленном режиме, на федеральных и региональных дорогах подрядные организации также перешли в усиленный режим работы, дежурят экипажи ГИБДД.

Фото: правительство Бурятии