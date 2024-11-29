Общество 29.11.2024 в 09:53
Школьники Бурятии могут получить десять дополнительных баллов
Для этого надо победить в дальневосточной олимпиаде «Ближе к Дальнему»
Текст: Андрей Константинов
Школьников Бурятии приглашают к участию в дальневосточной олимпиаде «Ближе к Дальнему». Мероприятие входит в перечень Минпросвещения России на 2024–2025 учебный год.
- Победа в олимпиаде дает десять дополнительных баллов ученикам 10–11 классов и студентам 1–2 курсов профессиональных образовательных организаций в учете индивидуальных достижений при поступлении в вузы-партнеры, - сообщил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.
В соревновании школьники смогут познакомиться с историей, географией, культурой и биологическим разнообразием всех регионов Дальнего Востока, в том числе Бурятии.
Заявку для участия можно оставить на официальном сайте.
- Победа в олимпиаде дает десять дополнительных баллов ученикам 10–11 классов и студентам 1–2 курсов профессиональных образовательных организаций в учете индивидуальных достижений при поступлении в вузы-партнеры, - сообщил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.
В соревновании школьники смогут познакомиться с историей, географией, культурой и биологическим разнообразием всех регионов Дальнего Востока, в том числе Бурятии.
Заявку для участия можно оставить на официальном сайте.
Тегиолимпиада