Общество 29.11.2024 в 10:03
В Иркутске ликвидировали последствия ДТП на железнодорожном переезде
Полигонные учения наглядно показали возможные масштабы последствия такого ДТП на Транссибе
Текст: Иван Иванов
На Восточно-Сибирской магистрали прошли полигонные учения, которые наглядно продемонстрировали возможные масштабы последствия аварии на железнодорожном переезде, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Согласно «легенде», на железнодорожном переезде столкнулись два автомобиля и грузовой поезд. Условные пострадавшие оказались зажаты в машине. Чтобы их извлечь спасателям потребовалось практически полностью разобрать автомобиль, а для транспортировки одного из них была привлечена авиация.
В ликвидации последствий «происшествия» участвовали аварийно-спасательные формирования ВСЖД, специалисты ГУ МЧС России по Иркутской области и регионального центра медицины катастроф.
Отметим, что с начала года на железнодорожных переездах Восточно-Сибирской магистрали дежурные работники зафиксировали более 600 случаев нарушений правил дорожного движения. Самым частым из них является проезд на запрещающий сигнал светофора, из-за чего на сегодняшний день произошло 10 ДТП, из них 3 – со смертельным исходом.
Фото: ВСЖД
Согласно «легенде», на железнодорожном переезде столкнулись два автомобиля и грузовой поезд. Условные пострадавшие оказались зажаты в машине. Чтобы их извлечь спасателям потребовалось практически полностью разобрать автомобиль, а для транспортировки одного из них была привлечена авиация.
В ликвидации последствий «происшествия» участвовали аварийно-спасательные формирования ВСЖД, специалисты ГУ МЧС России по Иркутской области и регионального центра медицины катастроф.
Отметим, что с начала года на железнодорожных переездах Восточно-Сибирской магистрали дежурные работники зафиксировали более 600 случаев нарушений правил дорожного движения. Самым частым из них является проезд на запрещающий сигнал светофора, из-за чего на сегодняшний день произошло 10 ДТП, из них 3 – со смертельным исходом.
Фото: ВСЖД
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