В Иркутске ликвидировали последствия ДТП на железнодорожном переезде

На Восточно-Сибирской магистрали прошли полигонные учения, которые наглядно продемонстрировали возможные масштабы последствия аварии на железнодорожном переезде, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Согласно «легенде», на железнодорожном переезде столкнулись два автомобиля и грузовой поезд. Условные пострадавшие оказались зажаты в машине. Чтобы их извлечь спасателям потребовалось практически полностью разобрать автомобиль, а для транспортировки одного из них была привлечена авиация.В ликвидации последствий «происшествия» участвовали аварийно-спасательные формирования ВСЖД, специалисты ГУ МЧС России по Иркутской области и регионального центра медицины катастроф.Отметим, что с начала года на железнодорожных переездах Восточно-Сибирской магистрали дежурные работники зафиксировали более 600 случаев нарушений правил дорожного движения. Самым частым из них является проезд на запрещающий сигнал светофора, из-за чего на сегодняшний день произошло 10 ДТП, из них 3 – со смертельным исходом.Фото: ВСЖД