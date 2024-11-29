Общество 29.11.2024 в 10:03

В Иркутске ликвидировали последствия ДТП на железнодорожном переезде

Полигонные учения наглядно показали возможные масштабы последствия такого ДТП на Транссибе
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Текст: Иван Иванов
В Иркутске ликвидировали последствия ДТП на железнодорожном переезде
На Восточно-Сибирской магистрали прошли полигонные учения, которые наглядно продемонстрировали возможные масштабы последствия аварии на железнодорожном переезде, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Согласно «легенде», на железнодорожном переезде столкнулись два автомобиля и грузовой поезд. Условные пострадавшие оказались зажаты в машине. Чтобы их извлечь спасателям потребовалось практически полностью разобрать автомобиль, а для транспортировки одного из них была привлечена авиация.

В ликвидации последствий «происшествия» участвовали аварийно-спасательные формирования ВСЖД, специалисты ГУ МЧС России по Иркутской области и регионального центра медицины катастроф.

Отметим, что с начала года на железнодорожных переездах Восточно-Сибирской магистрали дежурные работники зафиксировали более 600 случаев нарушений правил дорожного движения. Самым частым из них является проезд на запрещающий сигнал светофора, из-за чего на сегодняшний день произошло 10 ДТП, из них 3 – со смертельным исходом.

Фото: ВСЖД
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