В Улан-Удэ обсудили вопросы развития бурятского языка

На комиссии по бурятскому языку под председательством мэра города Игоря Шутенкова подвели итоги исполнения муниципальной программы «Сохранение и развитие бурятского языка», которая впервые была принята в 2024 году. Сегодня в городских школах и садах изучают бурятский язык.





- Реализуются проекты образовательных организаций со статусом «Муниципальная инновационная площадка». Они направлены на формирование речевой среды в образовательных учреждениях. Преподаватели во время занятий общаются с детьми только на бурятском языке. Работают с «живой» визуализацией учебных программ. Рассказывают об истории, географии, литературе, музыке и искусстве на бурятском языке, - сказал мэр города Улан-Удэ.

Обсудили предложения по работе с родительской общественностью, поддержке молодых специалистов в школах и детсадах, бесплатным курсам по изучению бурятского языка, внедрению проекта по обучению монгольской письменности и др. Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов, предложил ввести в мэрии должность специалиста по бурятскому языку, который будет контролировать грамотность написания документов и вывесок на бурятском языке. Мэр города Игорь Шутенков поддержал его предложение.

На мероприятии также чествовали победителей городского конкурса «ТYРЭЛ ХЭЛЭНЭЙ ТYШЭГ» - «Опора родного языка». Награды получили пять лауреатов:

- Лучшее учреждение социальной сферы, реализующее погружение в бурятскую языковую среду - МБДОУ Детский сад №104 «Зорька»;

- Лучшая организация в сфере оказания услуг в г. Улан-Удэ - ООО Торговый дом «Молоко Бурятии»;

- За вклад в развитие бурятского языка - Евгения Баторовна Бадмаева, воспитатель детского сада «Дашенька» №111;

- Лучший этноблогер - Соелма Цырендоржиевна Бадмаева, специалист ЦГБ им. И. Калашникова;

- Лучшая семья - Дабаевы Баир Ширапович и Саяна Дамбаевна и их дети.





Фото: администрация Улан-Удэ