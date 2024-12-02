Общество 02.12.2024 в 12:21
В Улан-Удэ установили новые дорожные камеры
Также несколько старых перенесли на новые места
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ установили 3 новых комплекса фиксации нарушений ПДД. Еще 4 из ранее установленных перенесены на новые места. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
Так, непредставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе фиксируют камеры напротив дома №158 на ул. Бабушкина, напротив дома №68 на ул. Революции 1905 года и напротив дома №30 ул. Комсомольской.
Камера напротив дома №36 на ул. Павлова выявляет превышение установленной скорости движения.
Камеры на ул. Жердева, 2д (вблизи школы №19) и ул. Забайкальская, 5б выявляют непредставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе, нарушение водителем правил применения ремней безопасности и превышение скорости.
Камера напротив дома №17 на проспекте 50-летия Октября фиксирует нарушение движения по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств.
Полную информацию о местах установки всех комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции.
Так, непредставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе фиксируют камеры напротив дома №158 на ул. Бабушкина, напротив дома №68 на ул. Революции 1905 года и напротив дома №30 ул. Комсомольской.
Камера напротив дома №36 на ул. Павлова выявляет превышение установленной скорости движения.
Камеры на ул. Жердева, 2д (вблизи школы №19) и ул. Забайкальская, 5б выявляют непредставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе, нарушение водителем правил применения ремней безопасности и превышение скорости.
Камера напротив дома №17 на проспекте 50-летия Октября фиксирует нарушение движения по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств.
Полную информацию о местах установки всех комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции.
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