Общество 02.12.2024 в 13:03

В Селенгинском районе к селу Темник открыли дорогу

Всего было отремонтировано 7,4 километров региональной дороги
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Селенгинском районе к селу Темник открыли дорогу

В Селенгинском районе к селу Темник 1 декабря открыли дорогу по направлению Гусиноозерск-Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией. Всего было отремонтировано 7,4 километров региональной дороги. В открытии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, и.о министра сельского хозяйства и продовольствия республики Бурятия Амгалан Дармаев, глава Селенгинского района Станислав Гармаев.

- Поселок Темник - это наша точка роста в Селенгинском районе, здесь у нас облепиховые сады, питомники развиваются, новое направление, новая точка роста. И теперь село стало ближе, доступнее. Пусть будет развитие у людей, пусть жизнь будет более качественная, а где дорога – там жизнь! - подчеркнул Алексей Цыденов.

Капитальный ремонт дороги выполнен в сроки. Произведены работы по замене земельного полотна, дорожной одежды, устройству 19 водопропускных труб, 2 остановочных площадок, установка 194 сигнальных столбиков, 48 дорожных знаков.

Ремонт дороги стал возможным благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Финансирование составило более 150 млн. рублей.

 

Фото: правительство Бурятии

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