Общество 03.12.2024 в 10:50

В Улан-Удэ «Водоканал» оштрафовали за махинации директора

Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ «Водоканал» оштрафовали за махинации директора
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ суд признал МУП «Водоканал» виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По итогам рассмотрения дела предприятие оштрафовано на 500 тысяч рублей. Как рассказали в прокуратуре Бурятии, причиной наказания стала незаконная схема, которую организовал директор МУПа Дмитрий Скакалин.

Напомним, по версии следствия, в декабре 2023 года Дмитрий Скакалин договорился со знакомым бизнесменом о капремонте склада МУПа, а за выполненные работы пообещал рассчитаться позднее. В это же время он организовал торги на ремонт склада с ценою более 2 млн. рублей, предполагая, что победителем останется предприниматель, который уже приступил к работам и вскоре их полностью выполнил. Однако торги неожиданно для договорившихся сторон выиграла другая фирма.

Тогда Дмитрий Скакалин встретился с победителем торгов, предложил заключить фиктивный договор субподряда с нужным предпринимателем и перечислить тому поступившие по контракту деньги, взамен обещая вознаграждение в сумме более 100 тысяч рублей. После достижения договоренности директор МУПа подписал подложные акты о якобы выполненных организацией работах по ремонту склада, после чего рассчитался с фиктивным подрядчиком.

Информация о махинации директора «Водоканала» дошла до сотрудников регионального управления ФСБ. Они передали материалы в следственные органы СКР, где приняли решение о возбуждении уголовного дела. В конце декабря прошлого года Дмитрий Скакалин был задержан и взят под стражу. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий, служебный подлог и коммерческий подкуп.

Несколько месяцев Скакалин провел в СИЗО, однако с 22 апреля ему избрали более мягкую меру пресечения, связанную с запретом определенных действий, и выпустили на свободу. По неофициальным данным, это случилось после того, как директор МУПа согласился признать вину и начал сотрудничать со следствием.

В настоящее время уголовное дело в отношении Дмитрия Скакалина рассматривается в суде.
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водоканал уголовное дело

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