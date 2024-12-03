Бурятия представила медицинские разработки на выставке в Москве

Бурятия представила медицинские разработки на международной выставке «Здравоохранение» в Москве, проходящей в рамках форума «Российская неделя здравоохранения – 2024» (возрастное ограничение 6+).

Среди представленных продуктов - наконечники для дозаторов и кровоостанавливающий жгут.

- Улан-Удэнское приборостроительное производственное демонстрирует свои медицинские разработки на международном форуме. Среди представленных продуктов – высококачественные полимерные наконечники для дозаторов и кровоостанавливающий жгут «ЖУК-1», - сообщили в правительстве Бурятии.

Кровоостанавливающий жгут «ЖУК-1» быстро накладывается одной рукой, останавливая кровотечение даже через зимнюю одежду. Он изготовлен из отечественных материалов, сертифицирован Росздравнадзором и входит в «100 лучших товаров России».

Выставка проходит со 2 по 6 декабря.

Возрастное ограничение 6+

Фото: правительство РБ