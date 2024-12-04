Главная елка прибудет в Улан-Удэ на днях из Москвы

Главная площадь Бурятии – площадь Советов - не останется без главного символа Нового года - ёлки. Для решения проблемы администрация города создала оперативный штаб, где рассматривали два варианта – купить новую искусственную или же привезти живую.

Сегодня на 8-ой сессии депутатов Горсовета выяснилось, что новая елка уже куплена.

- Ёлку приобрели. Завтра будет отгружена в Москве. Сейчас будет искусственная ёлка. Она будет не хуже, а в дальнейшем будем принимать меры, чтобы всё-таки ёлки были более надёжными, - рассказал депутат Сергей Бурдиков.

Напомним, 30 ноября на площади Советов переломилась и упала главная елка Улан-Удэ. К счастью, рядом никого не было.

- В этом году впервые главную городскую ёлку наряжала по договору подрядная организация. Работы велись по графику, но из-за аномального снегопада на три дня приостановили работы, так как не могли вывезти сосны из леса, грузовики скользили и не могли выехать, также была опасность по работе на автовышках. Из-за снегопада и накопившейся влаги верхушка ёлки приобрела повышенную парусность, что и привело в критической нагрузке на основную ось. Ёлку будет восстанавливать подрядная организация, - сообщали ранее в Городском лесничестве.





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