Общество 04.12.2024 в 19:38

В Улан-Удэ 2025-й станет Годом патриотического воспитания

Такое предложение выдвинула администрация города, а Горсовет поддержал

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ 2025-й станет Годом патриотического воспитания

Четвертого декабря на очередной восьмой сессии горсовета Улан-Удэ депутаты приняли решение объявить 2025 год в Улан-Удэ Годом патриотического воспитания.

В 2025 году наша страна отметит 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. В России и странах СНГ 2025 год планируют объявить Годом 80-летия победы и Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. От повестки не отойдет и Улан-Удэ. Поэтому 2025 год в столице Бурятии предложили объявить Годом патриотического воспитания.

- В целях развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан, сохранения исторической преемственности поколений, воспитания патриотов России, а также подготовки к предстоящему 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной Войне администрация г. Улан-Удэ предлагает объявить 2025 года Годом патриотического воспитания, - сообщил и.о. председателя комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ Михаил Иванов.

В бюджете города на проведение мероприятий в рамках плана тематического года предусмотрено три миллиона рублей.

Депутаты идею поддержали единогласно, в свою очередь отметив, что мероприятия должны в точности соответствовать тематике года, а акцент должен быть на подрастающем поколении.

Зампредседателя Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов отметил, что хотелось бы, чтобы этот год действительно стал значимым и поворотным моментом в истории нашей страны и республики и чтобы перечень готовящихся мероприятий был продуманным и наполненным глубоким внутренним содержанием.   


Фото: "Номер один"

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